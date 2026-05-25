الأوقاف تحدد ساحات وأماكن إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في المحافظات

دمشق-سانا

حددت وزارة الأوقاف السورية عدداً من الساحات والأماكن العامة في المحافظات لإقامة صلاة عيد الأضحى لعام 1447 هـ، وسمّت الأئمة لتلك المصليات.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين، أنها خصصت 99 مصلى، موزعة على مختلف المحافظات لإقامة صلاة العيد فيها.

ولفتت الوزارة إلى أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام عند الساعة السادسة صباحاً في عدد من المحافظات، بينما تبدأ عند الساعة الخامسة وخمسين دقيقة صباحاً في محافظتي دير الزور والرقة.

وكانت وزارة الأوقاف دعت الأربعاء الماضي، إلى المشاركة في حملة “بيت الله منزلنا” استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بهدف تنظيف المساجد وتطهيرها وتطييبها والاعتناء بها، وكذلك تعظيم هذه الشعيرة في قلوب المؤمنين، مبينة أن الحملة ستنطلق بعد صلاة العصر اليوم الإثنين في كل مساجد سوريا.