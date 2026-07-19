بعد جدل مونديال 2026.. ضغوط على الفيفا لإجراء إصلاحات عاجلة

ستراسبورغ-فرنسا-سانا

دعا الأمين العام لمجلس أوروبا، آلان بيرسيه اليوم الأحد، الاتحاد الدولي لكرة القدم” الفيفا” إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز نزاهة اللعبة وحمايتها من الضغوط السياسية والمالية.

وجاءت دعوة بيرسيه عقب الجدل الذي أثارته نسخة كأس العالم 2026 وقبيل ساعات من المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا.

وقال بيرسيه في تصريح نقلته “فرانس برس” أن البطولة الأخيرة طرحت “سلسلة كاملة من التساؤلات”، أبرزها قرار الفيفا تعليق البطاقة الحمراء التي تلقّاها اللاعب الأمريكي فولارين بالوغون، من دون تقديم تفسير، وبعد تدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعرب بيرسيه عن أسفه لأن النفوذ السياسي بات يمتد اليوم حتى إلى أرضية الملعب، محذرا من أن نزاهة الرياضة أصبحت مهددة بفعل “المال والنفوذ”.

وأوضح بيرسيه ايضاً أن مونديال 2026 شهد تعليق عقوبة تحت الضغط والتشكيك في سلطة الحكام، إلى جانب إهانات عنصرية استهدفت لاعبين، صدرت بعضها عن شخصيات منتخبة، لافتا الى الانتشار الواسع للمراهنات التي باتت تشمل كل تمريرة، وكل بطاقة، وكل ركلة ركنية على حد قوله.

وأشار بيرسيه إلى أن هذه النسخة من كأس العالم ضمّت للمرة الأولى شركة تعمل في قطاع أسواق التوقعات بين الشركاء الرسميين للفيفا، وهي حاضرة داخل الملاعب.

واتخذ الجدل على مونديال 2026 هذه المرة نطاقاً أوسع مع تصاعد الانتقادات لقرارات تحكيمية وتنظيمية أثارت تساؤلات حول طريقة إدارة الفيفا للبطولة.

وارتبط جزء من الاعتراضات بمخاوف تتعلق بالشفافية والحوكمة، خصوصاً مع قرارات بدت لكثيرين وكأنها تصب في مصلحة نجوم بارزين أو منتخبات ذات جماهيرية واسعة.