الموارد المائية بدرعا تصادر حفارتي آبار مخالفتين ‏في طفس وجدل

درعا-سانا
صادرت مديرية الموارد المائية في محافظة درعا، اليوم الأحد، وبمؤازرة من ناحية مزيريب ومنطقة إزرع، حفارتي آبار مخالفتين في مدينتي طفس وجدل بالريفين الغربي والشرقي للمحافظة، وذلك ضمن جهودها لحماية الثروة المائية ومنع الاستجرار غير المشروع للمياه الجوفية.
وأوضح مدير الموارد المائية المهندس هاني عبد الله، في تصريح لـ سانا، أنه تم إيداع الحفارتين في مرآب المديرية، فيما باشرت الجهات المعنية تحقيقاتها لتحديد هوية المالكين وكشف الجهات التي تقف وراء هذه المخالفات، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وأشار عبد الله إلى أن عدد الحفارات المحجوزة منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 69 حفارة، مؤكداً أن مديرية الموارد المائية لن تتهاون مع أي تجاوز يهدد الثروة المائية في المحافظة، وسيتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تعزيز الرقابة على مصادر المياه الجوفية، والتصدي لأي تعديات أو أعمال حفر مخالفة تهدد استدامة الموارد المائية، بما يكفل الحفاظ على المخزون المائي.