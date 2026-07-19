الموارد المائية بدرعا تصادر حفارتي آبار مخالفتين ‏في طفس وجدل

درعا-سانا‏

صادرت مديرية الموارد المائية في محافظة درعا، اليوم ‏الأحد، وبمؤازرة من ناحية مزيريب ومنطقة إزرع، ‏حفارتي آبار مخالفتين في مدينتي طفس وجدل بالريفين ‏الغربي والشرقي للمحافظة، وذلك ضمن جهودها لحماية ‏الثروة المائية ومنع الاستجرار غير المشروع للمياه ‏الجوفية‎.‎

وأوضح مدير الموارد المائية المهندس هاني عبد الله، في ‏تصريح لـ سانا، أنه تم إيداع الحفارتين في مرآب ‏المديرية، فيما باشرت الجهات المعنية تحقيقاتها لتحديد ‏هوية المالكين وكشف الجهات التي تقف وراء هذه ‏المخالفات، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم‎.‎

وأشار عبد الله إلى أن عدد الحفارات المحجوزة منذ بداية ‏العام الجاري ارتفع إلى 69 حفارة، مؤكداً أن مديرية ‏الموارد المائية لن تتهاون مع أي تجاوز يهدد الثروة ‏المائية في المحافظة، وسيتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق ‏المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ ‏الإجراءات القانونية الرادعة، وفقاً للقوانين والأنظمة ‏النافذة‎.‎

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تعزيز الرقابة على ‏مصادر المياه الجوفية، والتصدي لأي تعديات أو أعمال ‏حفر مخالفة تهدد استدامة الموارد المائية، بما يكفل ‏الحفاظ على المخزون المائي‎.‎