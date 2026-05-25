محافظة حماة تكرّم شاباً أنقذ طفلاً من الغرق في سهل الغاب

حماة-سانا

كرّم عضو المكتب التنفيذي ومدير العلاقات العامة في محافظة حماة، محمد الشريف، الشاب أنور الخضر بمنحه “درع البطولة”، وذلك تقديراً لشجاعته وموقفه الإنساني بعد تمكنه من إنقاذ الطفل محمد الأحمد من الغرق في سهل الغاب.

وذكرت محافظة حماة عبر قناتها على تلغرام اليوم أن التكريم جرى بحضور الطفل الذي تم إنقاذه، في لفتة تعبّر عن تقدير المحافظة للمواقف الإنسانية التي تجسّد قيم الشهامة والمسؤولية المجتمعية.

يأتي ذلك في ظل تكرار حالات الغرق في الأنهار والبحيرات، حيث شهد أول أمس السبت حوادث متفرقة لغرق ثلاثة أطفال في كل من ريف حماة الجنوبي ومدينة الرستن في محافظة حمص، وبلدة جباتا الخشب في محافظة القنيطرة.