العثور على صناديق ذخيرة وقذائف آر بي جي داخل بئر ماء في قرية الجيد بريف حماة الغربي

حماة-سانا

تلقت عمليات أمن الغاب بلاغاً حول وجود أسلحة داخل بئر ماء في قرية الجيد بريف حماة الغربي، وذلك ضمن منزل المدعو ياسين إبراهيم.

وصرّح مصدر أمني لـ سانا، أنه فور ورود البلاغ، توجهت دورية من قسم المهام الخاصة، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني في قرية الرصيف، إلى الموقع للتحقق من البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة، مبيناً أنه وبعد تنفيذ أعمال الحفر داخل البئر، تم العثور على صناديق ذخيرة وعدد من قذائف “RPG”.

ولفت المصدر إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المواد تعود لفترة سابقة، حيث تم التخلص منها خلال عمليات التحرير من قبل مجموعات كانت موجودة في المنطقة آنذاك، مشيراً إلى أنه تمت مصادرة المضبوطات أصولاً، وتسليمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قوى الأمن الداخلي في منطقة الغاب نفذت عملية أمنية خلال الشهر الماضي تمكنت خلالها من إلقاء القبض على المجرم أمجد يوسف مرتكب مجزرة التضامن.