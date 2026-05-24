دائرة الإنذار المبكر تجدد تحذيراتها من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات

دمشق-سانا

جددت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذيرها القاطنين بالقرب من ضفاف نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور، من ارتفاع منسوب مياه النهر نتيجة زيادة كميات المياه الواردة إليه.

وأشارت الدائرة في بيان اليوم الأحد إلى أن الكمية المتدفقة في النهر ارتفعت من 500 متر مكعب بالثانية إلى 800 متر مكعب بالثانية، وهناك احتمالية لرفع الكمية المتدفقة لتصل إلى 1000 متر مكعب بالثانية مساء اليوم، وبالتالي فإن مستوى مياه النهر سيتجاوز ارتفاعه مترين عن معدله الطبيعي.

ودعت الدائرة جميع القاطنين قرب النهر إلى ضرورة إخلاء الإشغالات القريبة منه، ورفع معدات سحب المياه المستخدمة في ري المحاصيل الزراعية، مؤكدة ضرورة الحذر عند استخدام الجسور الترابية، والامتناع عن استخدامها في حال كانت نسب المياه مرتفعة، وعدم استخدام القوارب وعبّارات النقل بين ضفتي النهر إلى حين عودة المياه إلى طبيعتها، والامتناع بشكل كلي عن السباحة في النهر خلال هذه الفترة لتجنب حالات الغرق.

وأعلنت المؤسسة العامة لسد الفرات يوم أمس رفع كميات المياه ‌‏الممررة عبر سد كديران من 500 إلى نحو 800 متر مكعب في الثانية بعد ‌‏وصول مخزون بحيرات الفرات إلى أكثر من 97 بالمئة، وزيادة الوارد ‏المائي ‏عبر النهر، حيث شهدت مناطق شمال وشرق سوريا خلال الموسم الحالي معدلات أمطار مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية، ما ساهم في تحسن المخزون المائي.