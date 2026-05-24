بدء دخول السوريين من معبر جوسيه الحدودي لقضاء عطلة العيد

حمص-سانا

بدأ السوريون اليوم الأحد، الدخول إلى سوريا عبر معبر جوسيه الحدودي، قادمين من لبنان لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك بين أهلهم وذويهم.

وأوضح مدير العلاقات العامة في معبر جوسيه الحدودي ماهر حاج أحمد لمراسل سانا، أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية تؤكد عبر جميع منافذها الحدودية في سوريا، استمرار عبور حركة المسافرين والشاحنات خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

تطبيق قرارات الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

ونوه بتقديم كل التسهيلات للقادمين إلى سوريا من قبل إدارة معبر جوسيه والعاملين فيه، ولا سيما تطبيق قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية من إعفاء السيارات من الرسوم المفروضة، إضافة إلى تمديد فترة المكوث من 15 يوماً إلى شهرين، مع استنفار كامل لجميع العاملين بالمعبر لضمان انسيابية العبور، وتسهيل حركة المسافرين.

بدورهم، أعرب عدد من القادمين عن ارتياحهم لمستوى الخدمات المقدمة في المعبر، إذ أشادت أميرة موسى، بالتعاون وحسن الاستقبال من قبل الكوادر العاملة في معبر جوسيه، ولا سيما رعايتهم لكبار السن والنساء، فيما أشار حنا مقدسي إلى حفاوة الاستقبال، وارتياحه لقرار إعفاء السيارات السياحية من رسم الدخول.

كما أشاد عبد الحليم حجوز من إدلب، بمستوى الخدمات من حيث التنظيم والنظافة والمعاملة باحترام فائق، في صورة جديدة لم يكن السوريون يألفونها قبل التحرير، مبدياً ارتياحه أيضاً لقرار إعفاء السيارات السياحية من الرسوم، ما يحفز السوريين للعودة إلى بلدهم الأم.

ويعد معبر جوسيه الحدودي أحد المعابر الخمسة على الحدود بين سوريا ولبنان، ويربط بين قرية جوسيه غرب مدينة القصير في سوريا، وقرى القاع في منطقة البقاع اللبنانية، وشهد مؤخراً تحسناً كبيراً وتحديثات شملت تأهيل البنية التحتية، وأتمتة الإجراءات الإلكترونية، ما ساهم في تعزيز حركة التجارة والتنقل والأمان للمسافرين والسائقين.