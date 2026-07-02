إصابة 6 أشخاص في 4 حوادث سير متفرقة بحمص

حمص – سانا

استجابت فرق الدفاع المدني السوري التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حمص اليوم الأربعاء، لأربعة حوادث سير متفرقة في مدينة حمص وريفها، أسفرت عن إصابة ستة أشخاص، إضافة إلى أضرار مادية وإغلاق مؤقت لأحد الطرق قبل إعادة فتحه.

وأوضح الدفاع المدني، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء اصطدام دراجة نارية بالدوار على مدخل مدينة القصير، حيث قدمت الفرق الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم إلى مشفى الجامعة في مدينة حمص.

وفي حادث آخر على الطريق الرئيسي في تل ذهب بريف حمص الشمالي، أدى تصادم شاحنتين، إحداهما محملة بمواد بناء، إلى إصابة ثلاثة أشخاص برضوض وجروح، حيث أسعفتهم فرق الدفاع المدني ونقلتهم إلى مشفى الحولة، كما أعادت فتح الطريق أمام حركة المرور.

كما تدخلت الفرق إثر خروج شاحنة محملة بمواد نفطية عن مسارها واصطدامها بالمنصف على تحويلة حمص-تدمر، ما أدى إلى إغلاق الطريق مؤقتاً وحدوث حمل على الجسر، قبل سحب الشاحنة وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير.

وفي مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، تعاملت فرق الدفاع المدني مع حادث تصادم بين سيارتين، وعملت على تأمين موقع الحادث، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.

وتواصل فرق الدفاع المدني السوري التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الاستجابة للحوادث الطارئة في مختلف المحافظات، بما في ذلك حوادث السير، من خلال تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وتأمين مواقع الحوادث، وإزالة العوائق وإعادة فتح الطرق، بما يسهم في الحفاظ على السلامة العامة، والحد من آثار الحوادث.