سلام يرحب بقرار ترامب السماح بتسيير رحلات جوية مباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان

بيروت-سانا

رحب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الثلاثاء، بتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسماح لشركات الطيران الأميركية تسيير رحلاتها مباشرة إلى لبنان.

وأكد سلام، أن هذه الخطوة تشكل فرصة مهمة لدعم الاقتصاد اللبناني وتعزيز حركة التواصل بين البلدين.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن سلام تأكيده جاهزية الحكومة اللبنانية لمواكبة جميع الإجراءات التنفيذية والتقنية المطلوبة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في وقت سابق، عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون، توجيه إدارته للبدء بالإجراءات الكفيلة بالسماح لجميع شركات الطيران الأمريكية بالبدء في تسيير الرحلات المباشرة نحو بيروت.