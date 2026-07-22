ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والين مع صعود أسعار النفط واستمرار التوترات في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

صعد الدولار، اليوم الثلاثاء، متجهاً لتحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط إثر التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.

ووفقاً لوكالة رويترز، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.17 بالمئة ليصل إلى 101.16 نقطة، في حين تراجع اليورو بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1.1402 دولار، ليواصل الدولار مساره نحو تسجيل أطول سلسلة مكاسب يومية منذ منتصف أيار الماضي.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.39 بالمئة إلى 1.3376 دولار، ليهبط للجلسة الرابعة على التوالي، كما تراجع الين 0.41 بالمئة أمام الدولار إلى 163.14 يناً للدولار الواحد، مخترقاً حاجز 163 يناً للمرة الأولى منذ كانون الأول 1986 في وقت يواصل فيه المتعاملون الاستعداد لأي مؤشرات على تدخل الحكومة اليابانية في سوق العملات.

وتأتي تحركات أسواق العملات في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط، وتصاعد العمليات العسكرية التي دفعت أسعار ‏النفط إلى الارتفاع مجدداً، بعد إعلان الولايات المتحدة مواصلة هجماتها ضد إيران لليلة التاسعة على التوالي.‏