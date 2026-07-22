الدفاع المدني يحذر من اضطراب البحر على الساحل السوري حتى فجر الأحد

دمشق-سانا
حذر الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب البحر على مناطق الساحل السوري، اعتباراً من صباح الخميس حتى فجر الأحد المقبل، نتيجة ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح، داعياً المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة لتجنب حوادث الغرق.
وأوضح الدفاع المدني، عبر قناته على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن البحر سيشهد اضطراباً من صباح الخميس حتى فجر الجمعة، مع ارتفاع الأمواج بين نصف متر ومتر واحد، بالتزامن مع رياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و30 كيلومتراً في الساعة.
وبيّن أن الحالة تصنف ضمن مستوى المخاطر المعتدلة وفق دائرة الإنذار المبكر والتأهب، وقد تؤثر في حركة القوارب الصغيرة وأعمال الصيد والملاحة الساحلية.
اشتداد الاضطراب اعتباراً من الجمعة
وأشار الدفاع المدني إلى أن الاضطراب سيشتد من فجر الجمعة حتى فجر الأحد، إذ يتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين متر ومترين، مع نشاط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و45 كيلومتراً في الساعة.
وتصنف هذه الحالة ضمن مستوى المخاطر المتوسطة، مع توقع تأثيرها في الملاحة البحرية، ولا سيما حركة القوارب الصغيرة، إضافة إلى أنشطة الصيد والسباحة.
تعليمات للوقاية من الغرق
ودعا الدفاع المدني إلى الامتناع عن الإبحار بالقوارب الصغيرة والزوارق المطاطية خلال فترة التنبيه، وتأجيل رحلات الصيد، وتجنب السباحة بسبب ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح.
وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات خفر السواحل وإدارات الموانئ والمنقذين، والابتعاد عن الأرصفة البحرية وكواسر الأمواج، لما تشكله من مخاطر الانزلاق والتعرض للحوادث.
كما أكد أهمية مراقبة الأطفال، ومنعهم من الاقتراب من البحر، ومتابعة النشرات الجوية والبحرية الرسمية، وعدم الاطمئنان إلى أي استقرار مؤقت في حالة البحر، مع مغادرة الشاطئ فور اشتداد الرياح أو ارتفاع الأمواج والتوجه إلى مكان آمن.
وكان الدفاع المدني حذر في الـ30 من حزيران الماضي من ارتفاع أمواج البحر على الساحل السوري إلى ما بين نصف متر ومتر، بالتزامن مع نشاط الرياح الجنوبية الغربية بسرعة تراوحت بين 15 و30 كيلومتراً في الساعة.