الدفاع المدني يحذر من اضطراب البحر على الساحل السوري حتى فجر الأحد

دمشق-سانا

حذر الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب البحر على مناطق الساحل السوري، اعتباراً من صباح ‏الخميس حتى فجر الأحد المقبل، نتيجة ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح، داعياً المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة لتجنب حوادث ‏الغرق.‏

وأوضح الدفاع المدني، عبر قناته على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن البحر سيشهد اضطراباً من صباح الخميس حتى فجر الجمعة، مع ‏ارتفاع الأمواج بين نصف متر ومتر واحد، بالتزامن مع رياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و30 كيلومتراً في الساعة.‏

وبيّن أن الحالة تصنف ضمن مستوى المخاطر المعتدلة وفق دائرة الإنذار المبكر والتأهب، وقد تؤثر في حركة القوارب الصغيرة ‏وأعمال الصيد والملاحة الساحلية.‏

اشتداد الاضطراب اعتباراً من الجمعة

وأشار الدفاع المدني إلى أن الاضطراب سيشتد من فجر الجمعة حتى فجر الأحد، إذ يتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين متر ومترين، ‏مع نشاط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و45 كيلومتراً في الساعة.‏

وتصنف هذه الحالة ضمن مستوى المخاطر المتوسطة، مع توقع تأثيرها في الملاحة البحرية، ولا سيما حركة القوارب الصغيرة، ‏إضافة إلى أنشطة الصيد والسباحة.

تعليمات للوقاية من الغرق

ودعا الدفاع المدني إلى الامتناع عن الإبحار بالقوارب الصغيرة والزوارق المطاطية خلال فترة التنبيه، وتأجيل رحلات الصيد، ‏وتجنب السباحة بسبب ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح.‏

وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات خفر السواحل وإدارات الموانئ والمنقذين، والابتعاد عن الأرصفة البحرية وكواسر الأمواج، لما ‏تشكله من مخاطر الانزلاق والتعرض للحوادث.‏

كما أكد أهمية مراقبة الأطفال، ومنعهم من الاقتراب من البحر، ومتابعة النشرات الجوية والبحرية الرسمية، وعدم الاطمئنان إلى أي ‏استقرار مؤقت في حالة البحر، مع مغادرة الشاطئ فور اشتداد الرياح أو ارتفاع الأمواج والتوجه إلى مكان آمن.‏

وكان الدفاع المدني حذر في الـ30 من حزيران الماضي من ارتفاع أمواج البحر على الساحل السوري إلى ما بين نصف متر ومتر، ‏بالتزامن مع نشاط الرياح الجنوبية الغربية بسرعة تراوحت بين 15 و30 كيلومتراً في الساعة.‏