الحصري: عملنا بتفانٍ على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله

دمشق-انا

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري توديع آخر رحلة لحجاج بيت الله الحرام، معرباً عن أمله بأن يكون الحجاج قد انطلقوا في رحلتهم الإيمانية بكل يسر وطمأنينة.

وأوضح الحصري في منشور عبر منصة إكس ،اليوم السبت، أنه جرى خلال الأيام الخمسة عشر الماضية العمل بتفانٍ لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام المغادرين عبر مطاري دمشق وحلب الدوليين إلى الأراضي المقدسة، معرباً عن أمله بألا يكون قد حصل أي تقصير في أداء هذه الأمانة تجاه ضيوف الرحمن.

ووجّه الحصري الشكر لكوادر الهيئة والشركاء الذين ساهموا في إنجاح رحلة حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، راجياً من الله أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، وأن يعودوا إلى وطنهم وأهلهم سالمين غانمين.

يُذكر أن أولى رحلات الحجاج السوريين انطلقت في التاسع من أيار الماضي من مطار ‏دمشق الدولي وعلى متنها 340 حاجاً، وسط إجراءات تنظيمية وصحية وخدمية متكاملة ‏ضمن خطة تفويج ميسرة.‏