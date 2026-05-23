الحصري: عملنا بتفانٍ على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله

photo 2026 02 08 19 30 50 2 الحصري: عملنا بتفانٍ على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله

دمشق-انا

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري توديع آخر رحلة لحجاج بيت الله الحرام، معرباً عن أمله بأن يكون الحجاج قد انطلقوا في رحلتهم الإيمانية بكل يسر وطمأنينة.

وأوضح الحصري في منشور عبر منصة إكس ،اليوم السبت، أنه جرى خلال الأيام الخمسة عشر الماضية العمل بتفانٍ لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام المغادرين عبر مطاري دمشق وحلب الدوليين إلى الأراضي المقدسة، معرباً عن أمله بألا يكون قد حصل أي تقصير في أداء هذه الأمانة تجاه ضيوف الرحمن.

ووجّه الحصري الشكر لكوادر الهيئة والشركاء الذين ساهموا في إنجاح رحلة حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، راجياً من الله أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، وأن يعودوا إلى وطنهم وأهلهم سالمين غانمين.

يُذكر أن أولى رحلات الحجاج السوريين انطلقت في التاسع من أيار الماضي من مطار ‏دمشق الدولي وعلى متنها 340 حاجاً، وسط إجراءات تنظيمية وصحية وخدمية متكاملة ‏ضمن خطة تفويج ميسرة.‏

أجواء خريفية في عدد من المناطق السورية وزخات مطرية بالمنطقة الساحلية
المجمع التربوي في تلدو ينظم فعاليات تطوعية بذكرى تحرير سوريا
وفد من وزارة العدل يتفقد الدوائر القضائية والمحاكم في تل أبيض بريف الرقة
مديرية التنمية الإدارية بإدلب تجري مقابلات المتقدمين ‏لماجستير التنمية الإدارية (الدفعة الـ6)‏
السورية للبريد تُخفّض أسعار خدمات نقل البريد الدولي العاجل بمناسبة شهر رمضان
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك