العبور بين سوريا والعراق مستمر طوال أيام عيد الفطر عبر منفذ البوكمال

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك استمرار حركة العبور بين سوريا والعراق عبر منفذ البوكمال الحدودي بدير الزور طيلة أيام العيد، وذلك نتيجة الزيادة الملحوظة في أعداد القادمين والمغادرين منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وفي تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة مازن علوش، أنه تقرر إبقاء منفذ البوكمال الحدودي مع العراق مفتوحاً طيلة أيام عيد الفطر من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان استمرارية حركة العبور وتسهيل تنقل المسافرين دون أي انقطاع مع توقع ازدياد الحركة خلال أيام العيد.

وأكد علوش أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والخدمية الهادفة إلى تعزيز انسيابية الحركة داخل المنفذ، والحد من الازدحام، وتسريع إنجاز معاملات الدخول والخروج، وتوفير الإرشادات اللازمة بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة للمسافرين.

ودعا علوش المسافرين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن إدارة المنفذ، والتعاون مع الكوادر العاملة، لضمان حسن سير العمل خلال هذه الفترة.

وقامت الهيئة باتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستيعاب الارتفاع المتوقع في أعداد المسافرين القادمين إلى البلاد خلال إجازات الأعياد، من خلال تعزيز الجاهزية في المنافذ الحدودية وتوفير التسهيلات اللازمة لتسريع إجراءات العبور وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.