وزارة النقل: مركزا طرطوس واللاذقية لفحص إجازات السوق سيدخلان الخدمة بعد شهر

دمشق-سانا
أكد مدير مديرية إجازات السوق في وزارة النقل السورية، محمد مصطفى العلوش، أن العمل جارٍ على استكمال تجهيز مراكز فحوص إجازات السوق في عدد من المحافظات، مبيناً أن مركزي طرطوس واللاذقية سيدخلان الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.

وأشار العلوش في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الإثنين، إلى أن المديرية تعمل مع اللجان الفنية ومديري المركزين، على تقييم مدى جاهزيتهما واستعدادهما لاستقبال المتقدمين ومعالجة الصعوبات وتذليل العقبات ليباشرا مهامها قريباً، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت العلوش إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار نقل عملية الفحص من المدارس إلى المراكز المعتمدة وفق الأنظمة المعمول بها، بعدما كان الاعتماد على المدارس نتيجة تضرر عدد من المراكز خلال السنوات الماضية.

وبيّن العلوش أن مركزي دمشق وسرمدا جاهزان حالياً لاستقبال المتقدمين، بينما يجري استكمال تجهيز بقية المراكز، موضحاً أن المرحلة الأولى من خطة الوزارة تشمل تشغيل مراكز طرطوس واللاذقية ودمشق وسرمدا والرقة، على أن يتم لاحقاً استكمال باقي المراكز في مختلف المحافظات حتى نهاية العام.

وأكد العلوش أن الوزارة مستمرة في إعادة تأهيل المراكز المتضررة، بهدف إنهاء العمل بنظام الفحص في المدارس والانتقال الكامل إلى المراكز المتخصصة، بما يعزز جودة الخدمات ويرفع كفاءتها.

وتعمل وزارة النقل السورية على تطوير شامل لمنظومة رخص القيادة، يشمل نقل فحص واختبارات القيادة من مدارس تعليم القيادة إلى مراكز فحص فني معتمدة ومركزية، إلى جانب إعادة تأهيل مراكز إجازات السوق في مختلف المحافظات بما يسهم في تقديم الخدمات ورفع مستوى جودة التدريب والفحص.

