طرطوس تطلق خطة عمل شاملة استعداداً للموسم السياحي

طرطوس-سانا

أطلقت محافظة طرطوس خطة عمل شاملة، لتحسين المظهر العام، وتأهيل البنية التحتية في المدينة، استعداداً للموسم السياحي المقبل.

وقال المهندس علي محمود مدير الخدمات والصيانة في مجلس مدينة طرطوس في تصريح لـ سانا اليوم السبت: إنه مع قدوم فصل الصيف، وبدء الحركة السياحية النشطة في المدينة، وخاصة على الكورنيش البحري فيها، كان لابد من البدء في عملية صيانة الكورنيش البحري، بعد سنوات طويلة من الإهمال، حيث تمت المباشرة بطلاء أطاريف الأرصفة بالكامل، مبيناً أن الكورنيش البحري يمتد على ثلاثة مسارات، مسارين رئيسيين، ومسار الخدمة.

وأشار محمود إلى أن عملية التأهيل شملت قبل عملية الطلاء إعادة ترميم الأرصفة، بطول إجمالي للمسارات نحو 10 آلاف متر طولي، مضيفاً: إنه تم بعدها الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة الطلاء، حيث تم الانتهاء من الجزء الممتد من دوار الزيتونة وحتى نهر الغمقة.

ولفت محمود إلى أن مجلس المدينة سيكثف ورشاته خلال اليومين القادمين على فترتين صباحية ومسائية، بحيث يتم الانتهاء من المحور النهائي الثاني الممتد من دوار الزيتونة وحتى دوار البورتو، وهناك مرحلة قادمة يتم العمل على تنفيذها لاحقاً وهي تأهيل الأرصفة من دوار الشرطة العسكرية القديمة وحتى دوار المجمع.



وكان محافظ طرطوس أحمد الشامي، بحث في السادس من الشهر الجاري، التحضيرات الجارية لاستقبال الموسم السياحي لعام 2026، بمشاركة المؤسسات والجهات المعنية، حيث جرى توزيع المهام الميدانية التي شملت تكثيف حملات النظافة، واستكمال صيانة الطرق والمسارات السياحية، وتأهيل شبكات الإنارة العامة.