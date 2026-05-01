وزارة الداخلية تعلن بدء المرحلة الرابعة لقبول دورة طلاب الضباط الأولى بعد التحرير

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية بدء المرحلة الرابعة من إجراءات قبول دورة طلاب الضباط الأولى بعد التحرير، وتتضمن تقديم خطاب الدافع وإجراء المقابلة الشخصية.

وطلبت الوزارة، عبر قناتها في تلغرام، من المتقدمين تعبئة استمارة لاستكمال البيانات الشخصية والسيرة الذاتية بدقة تامة، إضافة إلى تعبئة نموذج بعنوان خطاب الدافع، وذلك عبر الروابط الإلكترونية الآتية:

رابط تعبئة نموذج خطاب الدافع

https://admission-results.moia.gov.sy/



رابط تعبئة الاستمارة الخاصة باستكمال البيانات الشخصية والسيرة الذاتية

https://ee.moi-sy.com/x/jNe0BNEi

وأكدت الوزارة أنه سيتم إشعار المتقدمين بحسب الاختصاص تباعاً عبر رسائل نصية (SMS) لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية بشكل دقيق، مشددة على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والمواعيد المحددة.

وكانت وزارة الداخلية، أصدرت في 15 نيسان الماضي، نتائج المرحلة الثالثة (الامتحان المؤتمت) من دورة طلاب الضباط الأولى بعد التحرير التي سبق وأعلنت عنها في السابع من كانون الثاني الماضي.