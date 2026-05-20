وزير الداخلية: سوريا شريك فاعل في مكافحة المخدرات عالمياً ولن تكون ممراً وملاذاً ‏لها

دمشق-سانا‏

أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن الوزارة تواصل جهودها في مكافحة آفة المخدرات، ‏ضمن عمل أمني احترافي يعكس مستوىً متقدماً من التنسيق والرصد والمتابعة، ويجسد ‏حضور سوريا كشريك فاعل في مكافحة المخدرات على المستوى العالمي.‏

وقال الوزير خطاب في تدوينة عبر منصة “إكس” مساء الأربعاء : آخر هذه الإنجازات إحباط محاولة ‏تهريب ضخمة وضبط 25 مليون حبة مخدرة، في واحدة من أكبر العمليات النوعية، ‏تأكيداً على أن سوريا لن تكون ممراً ولا ملاذاً لهذه السموم.‏

وكانت إدارة مكافحة المخدرات أعلنت الأربعاء ضبط شحنة مخدرات بكمية 25 مليون حبة ‏كبتاغون وتوقيف كامل الخلية المتورطة المؤلفة من 7 أشخاص مع متزعمهم ضمن شبكة ‏تهريب دولية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة تهريب وترويج المواد المخدّرة ‏وتفكيك شبكات ترويجها وتهريبها، لحماية المجتمع من مخاطر هذه الآفة.‏