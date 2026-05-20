وزير الداخلية: سوريا شريك فاعل في مكافحة المخدرات عالمياً ولن تكون ممراً وملاذاً ‏لها

دمشق-سانا
أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن الوزارة تواصل جهودها في مكافحة آفة المخدرات، ضمن عمل أمني احترافي يعكس مستوىً متقدماً من التنسيق والرصد والمتابعة، ويجسد حضور سوريا كشريك فاعل في مكافحة المخدرات على المستوى العالمي.
وقال الوزير خطاب في تدوينة عبر منصة “إكس” مساء الأربعاء : آخر هذه الإنجازات إحباط محاولة تهريب ضخمة وضبط 25 مليون حبة مخدرة، في واحدة من أكبر العمليات النوعية، تأكيداً على أن سوريا لن تكون ممراً ولا ملاذاً لهذه السموم.
وكانت إدارة مكافحة المخدرات أعلنت الأربعاء ضبط شحنة مخدرات بكمية 25 مليون حبة كبتاغون وتوقيف كامل الخلية المتورطة المؤلفة من 7 أشخاص مع متزعمهم ضمن شبكة تهريب دولية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة تهريب وترويج المواد المخدّرة وتفكيك شبكات ترويجها وتهريبها، لحماية المجتمع من مخاطر هذه الآفة.