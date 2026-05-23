قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي منفذة حملة تفتيش في المنطقة.
وأفاد مراسل سانا في القنيطرة، بأن قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية نصبت حاجزاً على مفرق القرية، وعمدت إلى تفتيش المارة قبل أن تنسحب من المنطقة.
وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت الخميس الماضي في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي، حيث قامت بنصب حاجز مؤقت في المنطقة، وعمدت إلى تفتيش المارة قبل أن تنسحب لاحقاً.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، وتشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.