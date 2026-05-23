قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا‏

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي منفذة حملة تفتيش في ‏المنطقة.‏

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة، بأن قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية نصبت حاجزاً على مفرق القرية، وعمدت ‏إلى تفتيش المارة قبل أن تنسحب من المنطقة.‏

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت الخميس الماضي في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة ‏الشمالي، حيث قامت بنصب حاجز مؤقت في المنطقة، وعمدت إلى تفتيش المارة قبل أن تنسحب لاحقاً.‏

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974، عبر ‏التوغّل في ‌‏الجنوب السوري، والاعتداء على ‏المواطنين ‏من خلال المداهمات ‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏الأراضي وإطلاق القذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار ‏بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، ‏وتشدد على أن جميع ‌‏الإجراءات ‏الإسرائيلية في الجنوب ‏السوري ‏باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً ‌‏‌‏للقانون الدولي، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، ‏وردع ‏ممارسات ‌‏‌‏الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري‌‏.‏