حارة التيامنة.. تقاليد متوارثة تعكس التآلف الاجتماعي بدمشق القديمة

دمشق-سانا

في قلب حي السويقة بدمشق القديمة، تتموضع حارة التيامنة بين الأزقة الضيقة والبيوت العربية ذات القناطر الحجرية، حاملةً ذاكرة اجتماعية تمتد لأكثر من قرن، لتشكل على مدى عقود طويلة، نموذجاً مصغراً عن التنوع الدمشقي الأصيل.

الموقع والهوية العمرانية

تقع حارة التيامنة ضمن النسيج العمراني لمدينة دمشق القديمة، وتتصل حاراتها بأحياء عريقة مجاورة كمنطقة باب مصلى وتحيط بها أزقة تقود إلى مراكز دينية كجامع النقشبندي؛ فمن الشرق تمتد طرق تؤدي إلى الأسواق القديمة كسوق السويقة، ومن الغرب أحياء سكنية معروفة كحي قبر عاتكة، فيما تنتشر شمالاً وجنوباً بيوت عربية متلاصقة تعلوها الشرفات الخشبية، وقناطرها الحجرية التي ما زال عدد منها محافظاً على طابعه المعماري التقليدي، بما يعكس خصوصية المكان وارتباطه بالهوية الدمشقية.

تاريخ اجتماعي راسخ

المكان الذي عاش فيه المسلمون والمسيحيون جنباً إلى جنب ضمن نسيج اجتماعي متماسك، عكس صورة راسخة من صور التآلف المجتمعي في المدينة القديمة حيث يؤكد عدد من أبناء الحارة أن التيامنة كانت وما زالت مثالاً للتعايش بين سكانه، إذ يقول أبو ماهر طناطرة، أحد أبناء الحارة، في تصريح لمراسل سانا: إن الميزة الأبرز في الحارة تتمثل في العلاقات المتينة بين الأسر، حيث سكنوا حارة واحدة بروح الأخوة والتفاهم، ويشير إلى أن هذا التنوع لم يكن مجرد مجاورة سكنية، بل انعكس في تفاصيل الحياة اليومية والمناسبات الدينية والاجتماعية.

بدوره، يوضح عيسى وهبة أن عبارة “أخوة في حارة واحد” تختصر طبيعة العلاقة بين سكان التيامنة، لافتاً إلى أنهم اعتادوا مشاركة بعضهم الأعياد والمناسبات، ففي كل عام يحتفلون سوياً، وخلال شهر رمضان يتبادلون أطباق الإفطار، في صورة تعبّر عن روح المحبة والتكافل التي تسود الحي.

رمضان… ذاكرة متجددة

ويحضر شهر رمضان في ذاكرة التيامنة كواحد من أبرز المواسم الاجتماعية، ويستعيد خليل تنبكجي مشهد المسحراتي وهو يجوب الحارة قبيل الفجر، مبيناً أن صوته كان يشكّل علامة مميزة للشهر الكريم، إذ كان يعرف أبناء الحي ويناديهم بأسمائهم، ما يضفي أجواءً خاصة على ليالي رمضان.

كما يصف السبعيني عدنان مصباح كيف كانت الحارة تتزين بالأعلام والفوانيس مع قدوم الشهر الفضيل، وتُمد الحبال بين الشرفات لتعليق الزينات اليدوية، في مشهد يعكس تفاعل الأهالي وحرصهم على إحياء الطقوس الرمضانية بروح جماعية.

معالم دينية وحضور تاريخي

ويحيط بحارة التيامنة عدد من الجوامع أبرزها النقشبندي، فيما تتوسطها بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك في صورة راسخة عن التآلف المجتمعي في المدينة القديمة، ويعكس عمق الوجود المسيحي في المنطقة، وتداخله الطبيعي مع محيطه.

وتبقى حارة التيامنة مثلها مثل العديد من الأحياء الدمشقية، صفحة حية من تاريخ العاصمة الأقدم في العالم، تختزن في تفاصيلها إرثاً حضارياً وثقافياً للعلاقات المتينة، والقيم الأصيلة المشتركة التي تجمع أبنائها.