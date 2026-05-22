مكتبة هيئة الطاقة الذرية السورية… منصة علمية لدعم البحث المتخصص

دمشق-سانا

تواصل هيئة الطاقة الذرية السورية عبر مكتبتها المركزية توفير مصادر ‏معرفية متخصصة تدعم الباحثين في مجالات العلوم النووية، من خلال آلاف ‏الكتب والدوريات والأبحاث والمراجع الإلكترونية التي تشكل قاعدة علمية ‏أساسية للهيئة منذ نحو خمسة عقود.‏

وأوضح رئيس دائرة الإعلام في الهيئة حميد القطيني في تصريح لـ سانا، أن ‏المكتبة ‏تضم شعباً متخصصة تشمل الفهرسة والتصنيف، والتزويد، والإعارة، ‏والحاسوب، وتعمل على تنظيم المعلومات وتسهيل الوصول إليها بما يدعم ‏التعليم المستمر والبحث الأكاديمي.‏

وبيّن القطيني أن المكتبة تحتوي على 14 ألفاً و402 مصدر مطبوع، و1639 ‏مصدراً إلكترونياً، إضافة إلى تقارير صادرة عن هيئة الطاقة الذرية السورية ‏والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدد 7053 مصدراً مطبوعاً و918 مصدراً ‏إلكترونياً.‏

كما تضم المكتبة 14 ألفاً و711 مقالاً مطبوعاً، و1035 مقالاً إلكترونياً، ‏و595 أطروحة مطبوعة، و106 أطروحات إلكترونية، إلى جانب 86 براءة ‏اختراع مطبوعة و4 براءات إلكترونية، فضلاً عن 970 مجلة علمية ‏مطبوعة.‏

عمل أقسام المكتبة ‏

وأشار القطيني إلى أن شعبة الفهرسة تتولى تنظيم المطبوعات الورقية ‏والإلكترونية وفق معايير عالمية، بينما تعمل شعبة التزويد على تأمين ‏المراجع والدوريات وتبادلها مع المؤسسات العلمية، في حين تشرف شعبة ‏الإعارة على تزويد الموظفين والباحثين والطلاب بالمصادر العلمية وفق ‏آليات محددة، أما شعبة الحاسوب فتدير قواعد البيانات وتعمل على تطوير ‏الفهرس الآلي ومعالجة المشكلات الفنية.‏

ولفت إلى أن المكتبة تضطلع أيضاً بمهام تتعلق بإصدار النشرات الدورية، ‏وشراء المراجع العلمية، وإعداد مدخلات الشبكة الدولية للمعلومات النووية ‌‏”‏INIS‏”، إضافة إلى التواصل والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.‏

وأكد القطيني أن المكتبة تؤدي دوراً مهماً في حفظ الإنتاج العلمي والفكري ‏للهيئة، بما يشمل التقارير العلمية وأطروحات الباحثين وكتالوجات الأجهزة ‏العلمية، بما يضمن الاستفادة منها مستقبلاً، إلى جانب ما تحويه مكتبات ‏ومختبرات المراكز الفرعية التابعة للهيئة من مصادر علمية ومرافق ‏حاسوبية داعمة.‏

وتأسست هيئة الطاقة الذرية السورية عام 1976، وبدأت ممارسة نشاطها ‏المؤسساتي بشكل فعلي عام 1981، كجهة حكومية مسؤولة عن شؤون ‏الطاقة الذرية وتطبيقاتها السلمية في سوريا.‏