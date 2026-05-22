مكتبة هيئة الطاقة الذرية السورية… منصة علمية لدعم البحث المتخصص

دمشق-سانا
تواصل هيئة الطاقة الذرية السورية عبر مكتبتها المركزية توفير مصادر معرفية متخصصة تدعم الباحثين في مجالات العلوم النووية، من خلال آلاف الكتب والدوريات والأبحاث والمراجع الإلكترونية التي تشكل قاعدة علمية أساسية للهيئة منذ نحو خمسة عقود.
وأوضح رئيس دائرة الإعلام في الهيئة حميد القطيني في تصريح لـ سانا، أن المكتبة تضم شعباً متخصصة تشمل الفهرسة والتصنيف، والتزويد، والإعارة، والحاسوب، وتعمل على تنظيم المعلومات وتسهيل الوصول إليها بما يدعم التعليم المستمر والبحث الأكاديمي.
وبيّن القطيني أن المكتبة تحتوي على 14 ألفاً و402 مصدر مطبوع، و1639 مصدراً إلكترونياً، إضافة إلى تقارير صادرة عن هيئة الطاقة الذرية السورية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدد 7053 مصدراً مطبوعاً و918 مصدراً إلكترونياً.
كما تضم المكتبة 14 ألفاً و711 مقالاً مطبوعاً، و1035 مقالاً إلكترونياً، و595 أطروحة مطبوعة، و106 أطروحات إلكترونية، إلى جانب 86 براءة اختراع مطبوعة و4 براءات إلكترونية، فضلاً عن 970 مجلة علمية مطبوعة.
عمل أقسام المكتبة
وأشار القطيني إلى أن شعبة الفهرسة تتولى تنظيم المطبوعات الورقية والإلكترونية وفق معايير عالمية، بينما تعمل شعبة التزويد على تأمين المراجع والدوريات وتبادلها مع المؤسسات العلمية، في حين تشرف شعبة الإعارة على تزويد الموظفين والباحثين والطلاب بالمصادر العلمية وفق آليات محددة، أما شعبة الحاسوب فتدير قواعد البيانات وتعمل على تطوير الفهرس الآلي ومعالجة المشكلات الفنية.
ولفت إلى أن المكتبة تضطلع أيضاً بمهام تتعلق بإصدار النشرات الدورية، وشراء المراجع العلمية، وإعداد مدخلات الشبكة الدولية للمعلومات النووية ”INIS”، إضافة إلى التواصل والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد القطيني أن المكتبة تؤدي دوراً مهماً في حفظ الإنتاج العلمي والفكري للهيئة، بما يشمل التقارير العلمية وأطروحات الباحثين وكتالوجات الأجهزة العلمية، بما يضمن الاستفادة منها مستقبلاً، إلى جانب ما تحويه مكتبات ومختبرات المراكز الفرعية التابعة للهيئة من مصادر علمية ومرافق حاسوبية داعمة.
وتأسست هيئة الطاقة الذرية السورية عام 1976، وبدأت ممارسة نشاطها المؤسساتي بشكل فعلي عام 1981، كجهة حكومية مسؤولة عن شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها السلمية في سوريا.