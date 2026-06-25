انطلاق الدورة الـ24 من معرض أغريتكس الدولي لمستلزمات الزراعة والبيطرة في دمشق

دمشق-سانا

انطلقت اليوم الخميس فعاليات المعرض الدولي لمستلزمات الزراعة والبيطرة (أغريتكس 2026) بدورته الرابعة والعشرين، الذي تنظمه شركة أتاسي لتنظيم المعارض برعاية وزارة الزراعة، وبالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين واتحاد الغرف الزراعية السورية، وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق.

وحضر افتتاح المعرض وزير الزراعة باسل السويدان، ومدير عام المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة، وعدد من ممثلي الوزارة والجهات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

ويشارك في المعرض أكثر من 158 علامة تجارية تمثل 84 شركة من أبرز الشركات العاملة في المجالين الزراعي والبيطري في سوريا ودول المنطقة، حيث يعرض المشاركون أحدث مستلزمات الإنتاج الزراعي، والأدوية البيطرية، والأعلاف، والأسمدة، والبذور، والمبيدات، إلى جانب تقنيات الدواجن الحديثة.

ويشكل المعرض منصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات والمنتجات في القطاعين الزراعي والبيطري، بما يسهم في دعم الإنتاج الزراعي والحيواني وتعزيز التعاون بين الشركات والجهات المعنية.

يتبع…