خيال الظل وصندوق العجايب يعيدان إحياء التراث الشامي في المركز الثقافي بالميدان

دمشق-سانا

احتضن المركز الثقافي العربي في الميدان مساء اليوم الخميس، فعالية “خيال الظل وصندوق العجايب” التي قدّمت مزيجاً من العروض التراثية والحكايات التوعوية، جامعةً بين الترفيه والتعليم بأساليب تفاعلية مستوحاة من الموروث الشعبي السوري.

وتضمّنت الفعالية عروضاً لمسرح خيال الظل والحكواتي وصندوق العجايب، إلى جانب قصص هادفة تناولت الحفاظ على البيت العربي، وعادات عيد الأضحى، وبر الوالدين، وأهمية حماية البيئة، إضافة إلى حكايات تنمّي التفكير لدى الأطفال، وتقدّم رسائل تربوية مبسطة وجذابة.

وأوضح الفنان أنور باكير، خريج معهد الفنون التشكيلية وعضو اتحاد الفنانين التشكيليين بدمشق، أن النشاط موجّه للأطفال والكبار معاً، مشيراً إلى أن الحكايات تحمل رسائل توعوية وتراثية تعزز التمسك بالعادات الأصيلة وقيم التكافل الاجتماعي، وأضاف: إن البرنامج يتضمن قصصاً تربوية وصحية وبيئية تُقدَّم بطريقة تساعد الأطفال على فهم الرسائل والاستفادة منها.

وأشار باكير إلى أنه أعاد تصنيع شخصيات خيال الظل وصندوق العجايب باستخدام مواد معاد تدويرها، مستلهماً شخصيات من البيئة الشامية إلى جانب الشخصيات التراثية المعروفة مثل كراكوز وعواظ، مؤكداً أن هذه الفنون تشكّل جزءاً من الذاكرة الشعبية السورية، وكانت من أبرز وسائل السرد قبل ظهور الوسائل الحديثة.

وبيّن أنه صنع صندوق العجايب المعروض يدوياً بالكامل خلال نحو شهرين، كما يصمّم شخصيات خيال الظل بنفسه من مواد معاد تدويرها، في إطار سعيه للحفاظ على هذا الفن الشعبي وتقديمه للأجيال الجديدة.

وتأتي الفعالية ضمن برنامج أسبوع التراث اللامادي الذي تقيمه مديرية الثقافة بدمشق، بهدف إحياء الفنون والممارسات الشعبية وتعريف الأجيال الجديدة بأهميتها ودورها في الحفاظ على الهوية الثقافية السورية.