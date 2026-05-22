إنهاء المرحلة الأولى من تأهيل الخط الحديدي  طرطوس – تلكلخ

طرطوس-سانا

أنجز فرع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في طرطوس المرحلة الأولى من أعمال صيانة وتأهيل الخط الحديدي الواصل بين مرفأ طرطوس ومحطة تلكلخ، مروراً بمحطتي طرطوس والعكاري.

وأوضح نضال عبد القادر معاون مدير فرع طرطوس للسكك الحديدية في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى لأعمال الصيانة، مع المباشرة بتنفيذ المرحلة الثانية وفق أعلى معايير الدقة والكفاءة الفنية، بما يسهم في تعزيز جاهزية الخط واستمرارية الخدمة.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تسهم في رفع كفاءة النقل السككي، وتعزيز مستويات الأمان والسلامة أثناء الحركة، وزيادة السرعات التشغيلية وتقليل الأعطال والتأخيرات، بالإضافة للحفاظ على البنية التحتية وإطالة العمر الفني للخط الحديدي، ودعم استمرارية الخدمة وتحسين جودة النقل.

ويأتي ذلك في إطار الخطط المستمرة للارتقاء بواقع النقل من قبل فرع المؤسسة العامة للسكك الحديدية.

