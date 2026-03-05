افتتاح مدرسة “معضمية الشام السادسة” بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها

AMR 4413 افتتاح مدرسة "معضمية الشام السادسة" بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها

ريف دمشق-سانا

افتتحت مديرية التربية والتعليم في محافظة ريف دمشق اليوم الخميس، مدرسة “معضمية الشام السادسة” (حلقة أولى)، بعد الانتهاء من أعمال الترميم وإعادة التأهيل، بهدف إعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة ضمن بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

وشملت أعمال الترميم طلاء المبنى والصفوف الدراسية، وإصلاح الأبواب واستبدال بعضها، إضافة إلى إعادة تأهيل المرافق الصحية بشكل كامل، وترميم نقاط مياه الشرب.

فادي نزهت مدير تربية ريف دمشق افتتاح مدرسة "معضمية الشام السادسة" بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها

وأكد مدير تربية ريف دمشق فادي نزهت خلال الافتتاح، أن التعليم كان ولا يزال الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وصناعة مستقبل الأجيال، مشيراً إلى تمسك أبناء مدينة معضمية الشام بالعلم رغم الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة، كما أن عودة الطلاب إلى مدارسهم تشكل مؤشراً إيجابياً على تعافي العملية التعليمية.

صفاء صوان مديرة مدرسة معضمية الشام افتتاح مدرسة "معضمية الشام السادسة" بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها

من جهتها أوضحت مديرة المدرسة صفاء صفوان في تصريح لمراسلة سانا، أن المدرسة تتألف من طابقين، وتضم 15 غرفة صفية، و7 غرف إدارية، بطاقة استيعابية تتجاوز 1000 طالب وطالبة في الدوامين.

وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو افتتح في الثاني عشر من شباط الماضي، مدرسة “المليحة الخامسة” (حلقة ثانية) في ريف دمشق، بعد الانتهاء من أعمال الترميم وإعادة التأهيل.

AMR 4410 scaled افتتاح مدرسة "معضمية الشام السادسة" بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها
AMR 4424 scaled افتتاح مدرسة "معضمية الشام السادسة" بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها
AMR 4405 scaled افتتاح مدرسة "معضمية الشام السادسة" بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها
AMR 4456 scaled افتتاح مدرسة "معضمية الشام السادسة" بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها
AMR 4438 scaled افتتاح مدرسة "معضمية الشام السادسة" بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها
AMR 4463 scaled افتتاح مدرسة "معضمية الشام السادسة" بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها
الطالبة ميسم الشيخ scaled افتتاح مدرسة "معضمية الشام السادسة" بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها
الطالب ابراهيم الواوي scaled افتتاح مدرسة "معضمية الشام السادسة" بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها
الطالبة نايا شتو scaled افتتاح مدرسة "معضمية الشام السادسة" بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها
AMR 4421 scaled افتتاح مدرسة "معضمية الشام السادسة" بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها
AMR 4418 scaled افتتاح مدرسة "معضمية الشام السادسة" بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها
AMR 4420 scaled افتتاح مدرسة "معضمية الشام السادسة" بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها
استئناف ترحيل النفايات الصلبة من محطة شين بريف حمص بعد عام من التوقف
الشؤون الاجتماعية تصدر تعميماً يتضمن الإجراءات والأوراق المطلوبة ‏لمنح تراخيص المنظمات غير الحكومية ‏
الأمم المتحدة: نعمل على توفير المساعدات استجابةً للوضع في السويداء بالتنسيق مع السلطات السورية
دائرة الاحتياجات الخاصة بكلية الآداب بجامعة حمص تدعم التحصيل العلمي للطلاب ذوي الإعاقة
أهالي قرية البويضة الشرقية بحمص يعودون إلى قريتهم بعد سنوات من معاناة النزوح
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك