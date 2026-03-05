افتتاح مدرسة “معضمية الشام السادسة” بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها

ريف دمشق-سانا

افتتحت مديرية التربية والتعليم في محافظة ريف دمشق اليوم الخميس، مدرسة “معضمية الشام السادسة” (حلقة أولى)، بعد الانتهاء من أعمال الترميم وإعادة التأهيل، بهدف إعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة ضمن بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

وشملت أعمال الترميم طلاء المبنى والصفوف الدراسية، وإصلاح الأبواب واستبدال بعضها، إضافة إلى إعادة تأهيل المرافق الصحية بشكل كامل، وترميم نقاط مياه الشرب.

وأكد مدير تربية ريف دمشق فادي نزهت خلال الافتتاح، أن التعليم كان ولا يزال الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وصناعة مستقبل الأجيال، مشيراً إلى تمسك أبناء مدينة معضمية الشام بالعلم رغم الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة، كما أن عودة الطلاب إلى مدارسهم تشكل مؤشراً إيجابياً على تعافي العملية التعليمية.

من جهتها أوضحت مديرة المدرسة صفاء صفوان في تصريح لمراسلة سانا، أن المدرسة تتألف من طابقين، وتضم 15 غرفة صفية، و7 غرف إدارية، بطاقة استيعابية تتجاوز 1000 طالب وطالبة في الدوامين.

وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو افتتح في الثاني عشر من شباط الماضي، مدرسة “المليحة الخامسة” (حلقة ثانية) في ريف دمشق، بعد الانتهاء من أعمال الترميم وإعادة التأهيل.