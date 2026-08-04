مياه دير الزور تواصل تأهيل شبكة الشرب في حي العرضي

دير الزور-سانا‏

تواصل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور أعمال تأهيل واستبدال شبكة مياه الشرب في القسم ‌‏الثاني من حي العرضي، ضمن المنطقة الممتدة بين مدرسة إبراهيم هنانو، ومشفى الساعي في المدينة.‏

وأوضح مهندس الإشراف والتنفيذ في الشركة زكريا العبد الله، في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن الأعمال تشمل ‌‏تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية في الشوارع المتبقية من الحي، استكمالاً للمشروع السابق الذي غطى قسماً منه.‏ ‏

وبيّن العبد الله أن طول الخط الرئيسي يبلغ 470 متراً بقطر 110 ميليمترات، فيما يصل الطول الإجمالي للخطوط الفرعية ‌‏إلى 1010 أمتار، بقطر 75 ميليمتراً.‏

وأشار إلى أن الشبكة تتضمن 137 وصلة منزلية، وأن أعمال الحفر والردم تنفذ وفق المواصفات الفنية المعتمدة لدى ‌‏الشركة، لافتاً إلى أن الإجراءات جارية للتعاقد على تنفيذ شبكة للصرف الصحي في الحي.‏

وبدأت أعمال تأهيل شبكة المياه واستبدالها قبل نحو 15 يوماً، بالتعاون مع منظمة «وي وورلد» (‏We World‏) الإيطالية، ‏وبتنفيذ ‏شركة السعيد للمقاولات، بما يسهم في تحسين البنية التحتية، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الأهالي إلى الأحياء ‏المتضررة ‏في المدينة.‏

وكانت الشركة أطلقت، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» مطلع العام الحالي مشروعاً لإعادة تأهيل ‌‏شبكات المياه واستبدالها في المحافظة، بهدف تحسين الواقع الخدمي، وضمان وصول المياه إلى الأهالي بصورة منتظمة.‏