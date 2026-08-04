مياه دير الزور تواصل تأهيل شبكة الشرب في حي العرضي

دير الزور-سانا
تواصل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور أعمال تأهيل واستبدال شبكة مياه الشرب في القسم الثاني من حي العرضي، ضمن المنطقة الممتدة بين مدرسة إبراهيم هنانو، ومشفى الساعي في المدينة.
وأوضح مهندس الإشراف والتنفيذ في الشركة زكريا العبد الله، في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن الأعمال تشمل تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية في الشوارع المتبقية من الحي، استكمالاً للمشروع السابق الذي غطى قسماً منه.
وبيّن العبد الله أن طول الخط الرئيسي يبلغ 470 متراً بقطر 110 ميليمترات، فيما يصل الطول الإجمالي للخطوط الفرعية إلى 1010 أمتار، بقطر 75 ميليمتراً.
وأشار إلى أن الشبكة تتضمن 137 وصلة منزلية، وأن أعمال الحفر والردم تنفذ وفق المواصفات الفنية المعتمدة لدى الشركة، لافتاً إلى أن الإجراءات جارية للتعاقد على تنفيذ شبكة للصرف الصحي في الحي.
وبدأت أعمال تأهيل شبكة المياه واستبدالها قبل نحو 15 يوماً، بالتعاون مع منظمة «وي وورلد» (We World) الإيطالية، وبتنفيذ شركة السعيد للمقاولات، بما يسهم في تحسين البنية التحتية، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الأهالي إلى الأحياء المتضررة في المدينة.
وكانت الشركة أطلقت، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» مطلع العام الحالي مشروعاً لإعادة تأهيل شبكات المياه واستبدالها في المحافظة، بهدف تحسين الواقع الخدمي، وضمان وصول المياه إلى الأهالي بصورة منتظمة.