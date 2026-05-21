وزير العدل يعلن إعادة تنظيم العطلة القضائية وتقليصها لضمان استمرارية العمل‎

‎دمشق-سانا‏‎ ‎

أكّد وزير العدل مظهر الويس أن المرحلة الحالية، بوصفها مرحلة بناء وإعمار، تفرض تسريع إنجاز قضايا ‏المواطنين وضمان استمرارية العمل القضائي‎.‎‎ ‎

وأعلن الويس عبر منصة‎ (X) ‎اليوم الخميس، إعادة تنظيم العطلة القضائية وتقليص مدتها، بما يحقق التوازن بين استمرار ‏العمل في المحاكم وحفظ حقوق العاملين فيها، مشدداً على أن العدالة لا تحتمل التأخير أو التكاسل والتسويف في خدمة الناس‎.‎

وكانت وزارة العدل أصدرت قراراً أمس حدّد العطلة القضائية لعام 2026 بشهر آب حصراً، على أن تُنظَّم في الإدارة ‏المركزية ومحكمة النقض وسائر المحاكم والدوائر القضائية وفق نظام مرحلتين، بحيث يستفيد القضاة والعاملون من مرحلة ‏واحدة فقط، وذلك وفق الآتي‎:‎

‎– ‎من 1/8/2026 ولغاية 15/8/2026‏

‎– ‎من 16/8/2026 ولغاية 31/8/2026‏

ونصّ القرار على أن يتولى رئيس محكمة النقض ونائباه تنظيم النظر في طلبات وقف التنفيذ وسائر القضايا ذات الطابع ‏المستعجل، فيما يباشر القضاة المناوبون خلال العطلة مهامهم كاملة، بما في ذلك النظر في القضايا المستعجلة، واستجواب ‏الموقوفين، والجرائم المشهودة، والبت بطلبات إخلاء السبيل‎.‎

كما يضمن القرار تأمين نصاب محكمة الاستئناف من رئيس ومستشارين في المحافظات التي تضم أكثر من غرفة ‏استئنافية، وتنظيم المناوبات في محاكم المناطق والنواحي، بحيث يُناوب قاضٍ واحد في المحكمة متعددة القضاة، ويُكلَّف ‏قاضٍ واحد بالمناوبة في منطقتين أو ناحيتين متجاورتين عند الحاجة‎.‎

وتصدر جداول المناوبة في كل محافظة بقرار من محكمة الاستئناف المدنية الأولى بالتنسيق مع المحامي العام، على أن تُبلّغ ‏إلى وزارة العدل والنائب العام للجمهورية‎.‎