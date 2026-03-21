أمطار تعم معظم المحافظات السورية أعلاها 76 مم في مركدة بالحسكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

شهدت معظم المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سجل أعلاها 76 مم في مركدة بمحافظة الحسكة.

وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة الزراعة السورية، اليوم السبت، بلغت كميات الأمطار الهاطلة المستويات التالية:

دمشق وريفها:

الحرمون 38 مم، وسرغايا 23 مم، وجديدة الشيباني 20 مم، ومنين 18.5 مم، والزبداني 16 مم، ودوما 12 مم، وعقربا 11 مم، ومضايا 11 مم، وعسال الورد 9 مم، والتل 7.7 مم، والمزة 7 مم، والنبك 6 مم، ويبرود 6 مم ودوار البيطرة 5.9 مم، وقاسيون 5 مم، وقطنا 5.4 مم، وميسلون 4.5 مم وساحة الحجاز 5.2 مم، والقطيفة 4.5 مم، والكسوة 5 مم، والجراجير 3.1 مم، ومطار دمشق الدولي 2.4 مم، والمشرفة 2 مم.

وفي درعا:
نوى وتل شهاب 10 مم، وإزرع 8 مم، والشيخ مسكين والصنمين 6 مم، ودرعا 5.5 مم، وبصرى 4.5 مم، والمسيفرة 3.5 مم.

وفي السويداء:
عين العرب وصلخد 6 مم، وشهبا 4 مم، والسويداء 3 مم.

وفي القنيطرة:
حضر 52 مم، والقنيطرة 22 مم، ونبع الصخر 10 مم.

وفي حمص:
شين 18 مم، وقلعة الحصن 11 مم، وتلكلخ 8 مم، والمخرم والقريتين 7 مم، والرستن 7.3 مم، والعريضة 7.5 مم، ومرمريتا 6 مم، وتدمر 5.5 مم، وتل دو 4 مم، والقصير 4.3 مم، والناصرة 3، وحمص 2 مم.

وفي حماة:
شطحة 35 مم، ووادي العيون 32 مم، ومصياف 30 مم، والرصافة 29.6 مم، وعين حلاقيم 25 مم، وعين الكروم 18 مم، وربعو 10 مم، وأفاميا والكريم 6 مم، وحر بنفسه 5 مم، والسعن 4.3 مم، والسقيلبية 3.5 مم، والصبورة 3.2 مم، والسلمية والحميري 3 مم، وحماة 2.8 مم، ومحردة 2.2 مم، وكفر زيتا 2 مم.

وفي طرطوس:
القدموس 52 مم، والشيخ بدر 38.5 مم، ودريكيش 35 مم، وحمام واصل 21 مم، وطرطوس 15 مم، وصافيتا ومشتى الحلو 11 مم، وبانياس 10مم، والصفصافة 9 مم.

وفي اللاذقية:
وادي قنديل 59 مم، وصلنفة 46.4 مم، وكسب 43 مم، وربيعة 42 مم، والقرداحة 40 مم، والبهلولية والمزيرعة 39 مم، والحفة 31 مم، وجبلة 25 مم، واللاذقية 20 مم، والقطيلبية 14.5 مم، وقسطل معاف 9 مم، وبوقا 7.7 مم.

وفي إدلب:
دركوش 15.5 مم، وجسر الشغور 15 مم، وحارم 14 مم، ومحمبل 11.2 مم، وأرمناز وكفر تخاريم والبارة 7 مم، وسرمدا 6.2 مم، ومعرة النعمان 5.4 مم، وأريحا 5 مم، وإدلب وسراقب 4 مم، وإيبلا 4.4 مم، وأبو الظهور 2.5 مم، وخان شيخون 1 مم.

وفي حلب:
مسكنة 18 مم، وخناصر 9.5 مم، والسفيرة 6 مم، والباب ومنبج 5 مم، وحلب وعفرين 4 مم، وجرابلس وحلب المطار 2 مم.

وفي الرقة:
بئر محيسن 27 مم، والسبخة 15 مم، وجديدة خابور 11.5 مم، وتل أبيض 7.5 مم، والكرامة 4.5 مم، والرقة 2.5 مم، والمنصورة 1 مم.

وفي الحسكة:
مركدة 76 مم، والحسكة 60 مم، وأبو قصايب 38 مم، وتل حميس 32 مم، والمالكية 21 مم، والزهيرية 18 مم، وتل تمر 14 مم، وتل براك والدرباسية 7 مم، وعامودا 6.5 مم، واليعربية والجوادية وهيمو 6 مم، والشدادة 6 مم، والقامشلي وأم مدفع 5 مم، والعريشة وتل علو 4 مم، والقحطانية ومبروكة 3 مم، ورأس العين وأبو راسين 2 مم.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على كمية الأمطار الهاطلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى زيارة المنصة الوطنية السورية للهطولات المطرية “غياث”، التي أطلقتها بالتعاون مع مؤسسة “مدد للتنمية وبناء السلام”، عبر الرابط.

وتتأثر سوريا حالياً بمنخفض جوي مترافق بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية أدت إلى تشكل سيول، وتجمعات مائية واسعة، وارتفاع منسوب المياه في الطرق والمنازل والمخيمات، وتسجيل انهيارات جزئية وحوادث انزلاق مروري.

وحذرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تأثر سوريا بمنخفض جوي ثانٍ اعتباراً من فجر اليوم السبت ومستمر حتى مساء يوم الإثنين، داعيةً المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الدائرة حفاظاً على السلامة العامة، وضماناً من حصول أي أضرار.

تفعيل استخراج وثيقة “لا حكم عليه” في أربعة مراكز بدمشق
الدفاع السورية: حريصون على حقن الدماء وبناء حل سلمي يحفظ وحدة البلاد وأمنها واستقرارها
برنية: مرسوم بإعفاء مستهلكي الكهرباء المنزلية والتجارية والصناعية من الرسوم
افتتاح مشروع دعم محطة مياه الشرب في محافظة اللاذقية
بدء أعمال ترميم خمس مدارس في الزبداني بريف دمشق
