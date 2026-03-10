وزير الإعلام يبحث مع السفير الصيني بدمشق توسيع التعاون الإعلامي بين البلدين

دمشق-سانا

بحث وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى مع سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق شي هونغوي، سبل توسيع التعاون الإعلامي بين البلدين وتعزيز العلاقات بين المؤسسات الإعلامية السورية والصينية.

وأكد الوزير المصطفى خلال اللقاء الذي عُقد في مقر وزارة الإعلام بدمشق اليوم الثلاثاء، أهمية تطوير الشراكة الإعلامية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية الصين الشعبية، بما يسهم في تقوية جسور التواصل بين الشعبين.

كما تطرق اللقاء إلى آليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية من خلال تنظيم زيارات متبادلة وورشات عمل مشتركة وتبادل الخبرات.

من جانبه أعرب السفير الصيني عن اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها مع سوريا في مختلف المجالات، مؤكداً انفتاح الصين على التعاون الإعلامي والثقافي معها.

ويأتي اللقاء في إطار الاهتمام المتبادل بتطوير التعاون الإعلامي بين البلدين، ولا سيما من خلال تبادل الخبرات والزيارات بين المؤسسات الإعلامية وتنظيم برامج تدريبية مشتركة.