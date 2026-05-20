إجراءات أمنية مشددة في درعا للحد من ظاهرة المفرقعات مع اقتراب عيد ‏الأضحى

درعا-سانا‏

كثّفت الجهات المختصة في محافظة درعا، إجراءاتها الأمنية والتنظيمية، للحد ‏من ظاهرة المفرقعات والألعاب النارية وإطلاق العيارات النارية خلال ‏المناسبات، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وفترة الامتحانات ‏للشهادتين الثانوية والإعدادية، بهدف تعزيز الأمن المجتمعي، وتوفير أجواء ‏من الهدوء والاستقرار للمواطنين والطلبة‎.‎

وأوضح رئيس فرع الأمن الجنائي في درعا النقيب أمجد الخطيب لمراسل ‏سانا اليوم الأربعاء، أنه تم إصدار تعميم خلال الفترة الأخيرة يهدف إلى منع ‏استخدام المفرقعات والألعاب النارية في الأماكن العامة وخلال الأفراح ‏والمناسبات، مبيناً أن هذه الظواهر تسببت خلال الفترة الماضية بعدد من ‏الحوادث والمشكلات، ما استدعى تشديد الإجراءات لضبطها والحد منها، ‏بهدف حماية المواطنين وتأمين أجواء آمنة وهادئة خلال العيد وفترة ‏الامتحانات‎.‎

وأشار الخطيب إلى أن الجهات المختصة ستقوم بملاحقة التجار الذين يبيعون ‏المفرقعات والألعاب النارية وتنظيم ضبوط أصولية بحقهم، إضافة إلى ‏مصادرة هذه المواد بشكل كامل ومنع تداولها، داعياً المواطنين إلى التعاون ‏مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفة‎.‎

من جهته، أوضح المساعد أول زايد عبدو، أن قسم حماية الأحداث يقوم ‏بدوريات مستمرة داخل مدينة درعا ومختلف مناطق المحافظة لمتابعة محال ‏بيع المفرقعات والألعاب النارية، مبيناً أن القسم يعمل على مصادرة المواد ‏المخالفة للقوانين، إلى جانب توعية الأطفال والأحداث بمخاطر هذه الألعاب ‏وما قد تسببه من إصابات جسدية خطيرة وأضرار صحية ونفسية قد تصل ‏إلى إعاقات دائمة‎.‎

وأشار عبدو إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود حماية المجتمع، والحد ‏من السلوكيات الخطرة المرتبطة باستخدام هذه المواد خلال المناسبات‎.‎

من جانبه، عبّر المواطن حمزة الجبرائيل من سكان مدينة درعا، عن دعمه ‏لهذه الإجراءات، معتبراً أنها خطوة إيجابية وضرورية للحد من الظواهر ‏المزعجة والخطرة التي تتكرر في الأعياد، موضحاً أن الألعاب النارية تشكل ‏خطراً مباشراً على الأطفال، وقد تتسبب بإصابات خطيرة أو إعاقات دائمة‎.‎

وتعكس هذه الإجراءات في محافظة درعا توجهاً واضحاً نحو تعزيز الأمن ‏المجتمعي والحد من الظواهر الخطرة خلال المناسبات، مع التركيز على ‏حماية الأطفال والطلبة، وسط تأكيد على استمرار المتابعة واتخاذ الإجراءات ‏القانونية بحق المخالفين.