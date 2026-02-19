جولة رقابية لضبط الأسواق في التل بريف دمشق

دمشق-سانا

نفذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق جولة رقابية في مدينة التل، بهدف ضبط الأسواق والتأكد من جودة المواد المعروضة ومراقبة الأسعار، وذلك في إطار تشديد الرقابة التموينية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية عبد الله درباس، في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أنه في أول أيام رمضان تم تنفيذ جولة رقابية على الأسواق للتأكد من التزام التجار بالأسعار الرسمية ومنع أي حالات استغلال، ولا سيما مع زيادة الطلب على المواد الغذائية خلال الشهر الفضيل.

وأشار درباس إلى أن الجولة ركزت على مراقبة جودة المنتجات الغذائية وصلاحيتها، والتأكد من وضوح الإعلان عن الأسعار وتنظيم الفواتير أصولاً، إضافة إلى توجيه رسائل توعية لكل من التجار والمستهلكين تحثهم على التعاون والشراكة في النهوض بواقع السوق، وصولاً إلى سوق أكثر أماناً واستقراراً.

وأكد أن الهدف من تكثيف الجولات الرقابية خلال مواسم الذروة، ولا سيما في شهر رمضان، هو تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وضمان حماية حقوقهم وصون قدرتهم الشرائية.

وتكثف مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مختلف المحافظات جولات الرقابة التموينية خلال شهر رمضان المبارك، نظراً لزيادة الإقبال على شراء المواد الغذائية، بهدف ضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار وضمان سلامة المنتجات المطروحة في الأسواق.