نائب محافظ الحسكة: مطالب أهالي المحافظة الخدمية محل اهتمام والعمل متواصل ‌‏لتحسين الخدمات

الحسكة-سانا‏

أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن الفريق الرئاسي المكلّف تنفيذ ‏اتفاق الـ 29 ‌‏من ‏كانون الثاني مع “قسد” يتابع باهتمام بالغ ما تشهده بعض مناطق ريف ‏المحافظة من ‏احتجاجات ومطالبات شعبية محقة تتعلق بالواقع الخدمي، ولا سيما ما يخص ‏توفر ‏المحروقات والمازوت وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.‏

واوضح الهلالي في تصريح مساء الثلاثاء أن صوت الأهالي مسموع، و‏مطالبهم ‏وملاحظاتهم تصل بشكل مباشر إلى الجهات المعنية، حيث ‏يجري العمل بشكل ‏يومي على نقل الواقع كما هو، بالصورة الدقيقة التي تعكس احتياجات ‏المواطنين ‏وتطلعاتهم.‏

وأشار الهلالي إلى أن معالجة التحديات المتراكمة التي تعاني منها المحافظة تتطلب ‏جهداً ‌‏مؤسسياً كبيراً، خاصة في ظل المرحلة الحالية وما يرافقها من تحديات ‏مرتبطة ‏باستكمال ‏عملية الدمج وتفعيل مؤسسات الدولة ومديرياتها بشكل كامل، إضافة ‏إلى بعض ‌‏الإجراءات الإدارية والبيروقراطية التي نعمل مع الجهات المختصة على ‏تجاوزها ‌‏وتسريع معالجتها.‏

وأوضح الهلالي أنه رغم هذه التحديات، فقد أُنجزت خلال الفترة الماضية خطوات مهمة ‌‏على طريق إعادة ‏بناء المؤسسات وتفعيلها، ومن أبرزها استكمال ترتيبات المكتب ‌‏التنفيذي لمحافظة ‏الحسكة، والذي سيتم الإعلان عنه قريباً، ليضطلع بمسؤوليات واسعة ‌‏في متابعة الملفات ‏الخدمية والتنموية وتحسين مستوى الأداء الحكومي في المحافظة.‏

وشدد الهلالي على أن الفريق الرئاسي يؤمن بأن تحسين الواقع المعيشي والخدمي ‌‏للمواطن يمثل أولوية أساسية، وأن نجاح مسار الاندماج وتفعيل مؤسسات الدولة يجب أن ‌‏ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وخدماتهم وفرصهم التنموية.‏

وجدد الهلالي التأكيد على استمرار العمل لمعالجة المشكلات القائمة ‏وتسريع وتيرة ‏الإنجاز بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ استقرار المحافظة وتماسكها.‏

وشهدت الأشهر الماضية تنفيذ عدد من الخطوات المرتبطة بالاتفاق مع “قسد” الذي ‌‏‌‏أعلنت ‌‏الحكومة عنه في الـ 29 من كانون الثاني الماضي، والذي يتضمن التفاهم ‌‏‌‏على آلية دمج ‌‏متسلسلة للقوى العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودمج المؤسسات ‌‏‌‏ضمن مؤسسات الدولة ‌‏السورية.‏