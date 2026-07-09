وزارة الصحة تطلق حملة “نبضنا واحد” لإجراء أكثر من 600 عمل جراحي في تسع محافظات

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الصحة السورية اليوم الخميس حملة بعنوان “نبضنا واحد” لصيف 2026، بالتعاون مع الجمعية الطبية السورية الألمانية SGMA ومؤسسة الرواد للتعاون والتنمية، بهدف تقديم خدمات طبية تطوعية جراحية وتداخلية متعددة الاختصاصات في عدد من المحافظات، وتستمر حتى 31 آب المقبل.

وذكرت الوزارة عبر قناتها تلغرام، أن الحملة تستهدف 9 محافظات، وتتضمن إجراء أكثر من 600 عملية وتداخل طبي، بمشاركة أكثر من 70 طبيباً وطبيبة، وتنفيذ أكثر من 10 ورشات عمل ودورات تدريبية.

وأوضحت أن الحملة تشمل اختصاصات الجراحة العامة، والجراحة القلبية، والقلبية التداخلية، والجراحة الوعائية، والجراحة العظمية، والجراحة البولية، إضافة إلى اختصاصات مساندة تشمل الجراحة الفكية، والجراحة العينية، والجراحة الأذنية، والجراحة العصبية، والداخلية الهضمية، والداخلية العصبية.

يذكر أن الجمعية الطبية السورية الألمانية (SGMA) هي منظمة تجمع الأطباء والصيادلة والعاملين في القطاع الصحي الموجودين في سوريا وألمانيا، هدفها الأساسي تطوير وتحسين الأنظمة الصحية في البلدين، من خلال توحيد جهود وخبرات الكوادر الطبية، وتنفيذ مشاريع وحملات إنسانية وتنموية، مثل دعم القطاع الطبي في سوريا، وتقديم الخدمات الطبية، ومساعدة الأطباء السوريين في ألمانيا.

كما أن مؤسسة الرواد للتعاون والتنمية هي مؤسسة إنسانية تنموية غير ربحية مسجلة في سوريا، تهدف إلى خدمة المجتمع من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية، وتمكين المرأة والشباب، وتتركز مشاريعها شمال سوريا وفي تركيا بمجالات التعليم، والصحة، والرعاية المجتمعية، والتدريب .