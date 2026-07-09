السورية للمخابز تبدأ إعادة تأهيل مخبز برزة الحديث بدمشق

IMG 20260709 144820 093 السورية للمخابز تبدأ إعادة تأهيل مخبز برزة الحديث بدمشق

دمشق-سانا   

بدأت المؤسسة السورية للمخابز بالتعاون مع القطاع الخاص ‏أعمال إعادة تأهيل مخبز برزة الحديث في دمشق، ضمن خطة متكاملة تهدف لتطوير البنية التحتية للمخبز ورفع كفاءة الإنتاج.

وأوضح مدير المؤسسة محمد الصيادي، في تصريح لمراسل ‏سانا اليوم الخميس، أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تأهيل شاملة للمخبز، وتركيب خط إنتاج آلي جديد مزود بمولد كهربائي، بما يسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية وزيادة الطاقة الإنتاجية وضمان استمرارية العمل.

ولفت الصيادي إلى أن مشاريع تأهيل وتحديث المخابز تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير المخابز العامة والارتقاء بأدائها، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة التشغيلية، ويواكب احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

وتعمل المؤسسة السورية للمخابز على تنفيذ برامج تطوير وتأهيل للمخابز العامة، بالتعاون مع جهات وطنية ودولية، بهدف تحسين الواقع الخدمي، وضمان استمرارية إنتاج مادة الخبز، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

IMG 20260709 144820 449 السورية للمخابز تبدأ إعادة تأهيل مخبز برزة الحديث بدمشق
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