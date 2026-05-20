العدالة الجنائية الدولية وآليات الملاحقة القضائية بورشة في كلية الحقوق ‌‏بدمشق

دمشق-سانا‏‎

‎نظّمت كلية الحقوق في جامعة دمشق اليوم الأربعاء، بالتعاون مع اللجنة ‌‏الدولية للعدالة والمساءلة‎(CIJA) ‎، والمنظمة السورية للطوارئ‎ ‌‏ (‎(SETF ‎ورشة علمية متخصصة بعنوان “العدالة الجنائية الدولية وآليات الملاحقة ‌‏القضائية”، وذلك في مبنى الكلية بدمشق، بحضور رئيس جامعة دمشق ‌‏الدكتور مصطفى صائم الدهر، وعدد من الأكاديميين والخبراء القانونيين ‌‏والباحثين وطلاب الدراسات العليا‎.‎

محاور قانونية عدة

تناولت عدداً من المحاور القانونية المتخصصة، شملت الأسس القانونية ‌‏للدعاوى الجنائية الدولية، ودور التحقيقات في إعداد الملفات والقضايا ‌‏الجنائية، إلى جانب أهمية تكامل الأدلة الجزائية في الوصول إلى الحقيقة ‌‏القضائية، وبناء مسارات فعّالة للمساءلة القانونية‎.‎



كما بحثت الورشة دور المنظمات والمؤسسات الحقوقية في تحريك القضايا ‌‏الجنائية الدولية، واستعرضت تجربة المنظمة السورية للطوارئ‎ SETF ‎في ‌‏هذا المجال، ومناقشة مدى ملاءمة التشريعات الوطنية الحالية لملاحقة ‌‏ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية في سوريا، والتحديات القانونية المرتبطة ‌‏بتطوير إطار تشريعي ينسجم مع معايير العدالة الدولية‎.‎



وأوضح عميد كلية الحقوق الدكتور ياسر الحويش، أن الورشة تستهدف ‌‏طلاب الدراسات العليا والمتقدمين من طلاب الإجازة، بهدف تعريفهم وإثراء ‌‏معلوماتهم حول العدالة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة ‌‏الماضية إعداد برنامج مكثف لهذه الفعالية‎.‎

تدريب الأجيال القادمة

من جانبه، قدم القانوني والدبلوماسي الأمريكي ستيفن راب، عرضاً عن ‌‏خبرته الواسعة في مجال التحقيقات الجنائية الدولية وتوثيق الجرائم المرتبطة ‌‏بالحروب والنزاعات‎.‎

‎ ‎

وبين راب أهمية الاستثمار في إعداد وتأهيل الأجيال الجديدة من طلاب ‌‏القانون، الذين سيتولون مستقبلاً مهام الادعاء والقضاء والدفاع، عبر ‌‏تزويدهم بالخبرات القانونية والحقوقية اللازمة، بما يمكّنهم من الإسهام في ‌‏بناء منظومة قضائية مستقلة وقادرة على تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ‌‏خلال سنوات الثورة‎.‎

الاستعانة بخبرات دولية

بدوره، بين أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق الدكتور إبراهيم دراجي، ‌‏أن أهمية هذه الورشة تنبع من تناولها لملف العدالة الانتقالية، الذي يُعد من ‌‏أكثر القضايا إلحاحاً في سوريا في ظل ما شهدته البلاد من جرائم وانتهاكات ‌‏واسعة طالت مختلف فئات المجتمع السوري، وأثرت بشكل مباشر في معظم ‌‏العائلات السورية‎.‎

‎ ‎

وأشار دراجي إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب العملية ‌‏المرتبطة بالمحاكم والهيئات القضائية الدولية، لما توفره من نماذج يمكن ‌‏البناء عليها في صياغة مسار وطني للعدالة الانتقالية.، لافتاً إلى أن هناك ‌‏العديد من المعطيات الإيجابية التي يمكن أن تشكل أساساً لتأسيس نظام عدالة ‌‏انتقالية عادل وفعّال، يلبّي تطلعات السوريين في تحقيق المساءلة والإنصاف ‌‏وترسيخ دولة القانون والمؤسسات‎.‎



يذكر أن اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة‎ (CIJA) ‎هي منظمة غير ربحية ‌‏وغير حكومية، مكرسة لتعزيز جهود العدالة الجنائية من خلال التحقيقات، ‌‏بهدف منع فقدان وتدمير الأدلة المهمة لدعم جهود الادعاء لإنهاء الإفلات من ‌‏العقاب، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وتهدف إلى توسيع الفرص ‌‏لتحقيق العدالة لمجموعة واسعة من الجرائم التي تؤثر على السكان الضعفاء ‌‏في جميع أنحاء العالم‎.‎

‎ ‎

أما المنظمة السورية للطوارئ‎ (SETF) ‎التي تأسست عام 2011، فهي منظمة ‌‏سورية أمريكية غير ربحية، أُنشئت لدعم السوريين المطالبين بالحرية ‌‏والكرامة والديمقراطية من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات في العديد من ‌‏المجالات، وتُعتبر أبرز منظمة أمريكية تعمل في سوريا‎.‎