الداخلية: إحباط تهريب 25 مليون حبة كبتاغون.. إنجاز أمني غير مسبوق داخلياً ‌‏وخارجياً

دمشق-سانا‏

أكدت وزارة الداخلية أن إحباط محاولة تهريب 25 مليون حبة كبتاغون إنجاز أمني ‌‏استثنائي هو الأكبر على المستويين الداخلي والخارجي، سجلته إدارة مكافحة المخدرات، ‌‏بعد متابعة استمرت عدة أسابيع.‏

‏وأوضحت الوزارة في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن إدارة مكافحة ‌‏المخدرات أوقفت جميع المتورطين المنتمين للشبكة تجارة المخدرات وحجز كل الوسائل والمعدات ‌‏اللوجستية المستخدمة في خطوط الإنتاج والتمويه، وإرفاقها بملف القضية، لإحالتهم إلى ‌‏الجهات القضائية.‏

ولفتت الوزارة إلى أن هذه العملية النوعية تعكس الكفاءة والجاهزية العالية لكوادر إدارة ‌‏مكافحة المخدرات، في رصد وإحباط المخططات الإجرامية العابرة للحدود، وتجفيف ‌‏منابع هذه الآفة الخطيرة، صوناً للاستقرار الداخلي وحمايةً للمجتمعات.‏

وأوضح معاون مدير إدارة مكافحة المخدرات للشؤون الفنية مالك موسى في تصريح ‌‏للصحفيين، في وقت سابق اليوم أنه من خلال أعمال المتابعة والتحري، تمكنت الإدارة ‌‏من ضبط كمية من المواد المخدرة المعدة للتهريب تقدر بـ 25 مليون حبة كبتاغون معبأة ‌‏بطريقة احترافية داخل أوان فخارية.‏

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في الـ 14 من الشهر الجاري، أن إدارة مكافحة المخدرات ‌‏أحبطت محاولة نوعية لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون إلى الأردن بعد رصد ‌‏استخدام المهربين مناطيد هوائية مزودة بأنظمة تتبع وتحكم عن بعد في محاولة للالتفاف ‌‏على إجراءات المراقبة الحدودية.‏