الداخلية: إحباط تهريب 25 مليون حبة كبتاغون.. إنجاز أمني غير مسبوق داخلياً ‌‏وخارجياً

دمشق-سانا
أكدت وزارة الداخلية أن إحباط محاولة تهريب 25 مليون حبة كبتاغون إنجاز أمني استثنائي هو الأكبر على المستويين الداخلي والخارجي، سجلته إدارة مكافحة المخدرات، بعد متابعة استمرت عدة أسابيع.
وأوضحت الوزارة في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن إدارة مكافحة المخدرات أوقفت جميع المتورطين المنتمين للشبكة تجارة المخدرات وحجز كل الوسائل والمعدات اللوجستية المستخدمة في خطوط الإنتاج والتمويه، وإرفاقها بملف القضية، لإحالتهم إلى الجهات القضائية.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه العملية النوعية تعكس الكفاءة والجاهزية العالية لكوادر إدارة مكافحة المخدرات، في رصد وإحباط المخططات الإجرامية العابرة للحدود، وتجفيف منابع هذه الآفة الخطيرة، صوناً للاستقرار الداخلي وحمايةً للمجتمعات.
وأوضح معاون مدير إدارة مكافحة المخدرات للشؤون الفنية مالك موسى في تصريح للصحفيين، في وقت سابق اليوم أنه من خلال أعمال المتابعة والتحري، تمكنت الإدارة من ضبط كمية من المواد المخدرة المعدة للتهريب تقدر بـ 25 مليون حبة كبتاغون معبأة بطريقة احترافية داخل أوان فخارية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في الـ 14 من الشهر الجاري، أن إدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة نوعية لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون إلى الأردن بعد رصد استخدام المهربين مناطيد هوائية مزودة بأنظمة تتبع وتحكم عن بعد في محاولة للالتفاف على إجراءات المراقبة الحدودية.