صيانة منظومة الطاقة الشمسية لبئر “الوردة الشامية” في قرية ‏المراح بريف دمشق

ريف دمشق-سانا‏

أُنجزت في قرية المراح بريف دمشق أعمال صيانة منظومة ‏الطاقة الشمسية الخاصة ببئر “الوردة الشامية”، وذلك في إطار ‏الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز استدامة الموارد ‏المائية في المنطقة‎.‎

وذكرت محافظة ريف دمشق في قناتها على التلغرام اليوم الأحد، ‏أن البئر من المشاريع الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية في دعم ‏المزارعين، ولا سيما منتجي الوردة الشامية التي تشتهر بها قرية ‏المراح، والمسجلة على قائمة التراث الثقافي غير المادي لصون ‏التراث الإنساني في منظمة “اليونسكو”.‎

وترتبط البئر بخزان تجميعي تبلغ سعته 1000 متر مكعب، ‏حيث تؤدي دوراً رئيسياً في تأمين مياه الري لشريحة واسعة من ‏أهالي المنطقة، وخاصة مع نقص الموارد المائية خلال السنوات ‏الأخيرة‎.

يُذكر أن أعمال الصيانة نُفذت بإشراف مجلس بلدية المراح من ‏خلال لجنة التنمية المحلية، وبالتعاون مع الجمعية التعاونية ‏للوردة الشامية، وبمساهمة من أبناء المجتمع المحلي، في نموذج ‏يجسد أهمية العمل التشاركي في دعم الخدمات والنهوض بالواقع ‏الزراعي‎.‎