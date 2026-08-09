صيانة منظومة الطاقة الشمسية لبئر “الوردة الشامية” في قرية ‏المراح بريف دمشق

ريف دمشق-سانا
أُنجزت في قرية المراح بريف دمشق أعمال صيانة منظومة الطاقة الشمسية الخاصة ببئر “الوردة الشامية”، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز استدامة الموارد المائية في المنطقة.
وذكرت محافظة ريف دمشق في قناتها على التلغرام اليوم الأحد، أن البئر من المشاريع الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية في دعم المزارعين، ولا سيما منتجي الوردة الشامية التي تشتهر بها قرية المراح، والمسجلة على قائمة التراث الثقافي غير المادي لصون التراث الإنساني في منظمة “اليونسكو”.
وترتبط البئر بخزان تجميعي تبلغ سعته 1000 متر مكعب، حيث تؤدي دوراً رئيسياً في تأمين مياه الري لشريحة واسعة من أهالي المنطقة، وخاصة مع نقص الموارد المائية خلال السنوات الأخيرة.
يُذكر أن أعمال الصيانة نُفذت بإشراف مجلس بلدية المراح من خلال لجنة التنمية المحلية، وبالتعاون مع الجمعية التعاونية للوردة الشامية، وبمساهمة من أبناء المجتمع المحلي، في نموذج يجسد أهمية العمل التشاركي في دعم الخدمات والنهوض بالواقع الزراعي.