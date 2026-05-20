إقرار البرنامج الوطني للمشاريع المناخية تمهيداً للنفاذ إلى صناديق التمويل ‏العالمية

دمشق-سانا
أقرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة “البرنامج الوطني للمشاريع ذات الأولوية في ظل التغيرات المناخية”، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، تعزيزاً لقدرة سوريا على الوصول إلى الموارد المالية المناخية ودعم جهود التكيف والصمود، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض المنسقون الوطنيون خلال الاجتماع آليات عمل صندوق التكيف، وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، ومرفق البيئة العالمي (GEF)، وصندوق الخسائر والأضرار، موضحين معايير القبول والقطاعات المستهدفة، كما تم تقييم المشاريع الواردة إلى الوزارة وإسقاطها على معايير هذه الصناديق لتحديد أولويات التنفيذ.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية أعلنت في الـ 4 من الشهر الماضي، أن الخبراء المشاركين في الورشة التشاورية التي نظمتها لإعداد البرنامج الوطني للمشاريع ذات الأولوية في ظل التغيرات المناخية، قيموا 50 مشروعاً مقدماً من مختلف الهيئات والوزارات، بهدف صياغة وثيقة مرجعية، تضمن تعزيز الاستجابة الوطنية للتغيرات المناخية.