إقرار البرنامج الوطني للمشاريع المناخية تمهيداً للنفاذ إلى صناديق التمويل ‏العالمية

دمشق-سانا

أقرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة “البرنامج الوطني للمشاريع ذات ‏الأولوية في ظل التغيرات المناخية”، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، ‏تعزيزاً لقدرة سوريا على الوصول إلى الموارد المالية المناخية ودعم جهود ‏التكيف والصمود، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.‏

واستعرض المنسقون الوطنيون خلال الاجتماع آليات عمل صندوق التكيف، ‏وصندوق المناخ الأخضر (‏GCF‏)، ومرفق البيئة العالمي (‏GEF‏)، وصندوق ‏الخسائر والأضرار، موضحين معايير القبول والقطاعات المستهدفة، كما تم ‏تقييم المشاريع الواردة إلى الوزارة وإسقاطها على معايير هذه الصناديق ‏لتحديد أولويات التنفيذ.‏

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية أعلنت في الـ 4 من الشهر ‏الماضي، أن الخبراء المشاركين في الورشة التشاورية التي نظمتها لإعداد ‏البرنامج الوطني للمشاريع ذات الأولوية في ظل التغيرات المناخية، قيموا ‌‏50 مشروعاً مقدماً من مختلف الهيئات والوزارات، بهدف صياغة وثيقة ‏مرجعية، تضمن تعزيز الاستجابة الوطنية للتغيرات المناخية.‏