مياه درعا توجه إنذارات لإزالة تجهيزات الآبار غير المرخصة في حوض اليرموك

درعا-سانا
باشرت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة درعا بالتعاون مع الجهات المعنية، اليوم الثلاثاء، توجيه إنذارات لأصحاب الآبار غير المرخصة في منطقة حوض اليرموك بريف المحافظة الغربي لإزالة التجهيزات المستخدمة فيها.
وأوضح رئيس وحدة المياه في بلدة الشجرة محمد الطعاني في تصريح لمراسل سانا، أن توجيه الإنذارات يأتي في إطار الإجراءات الهادفة إلى منع التعديات والمخالفات، والحد من استنزاف الموارد المائية، والحفاظ على غزارة الينابيع التي تغذي محطات الضخ في المنطقة، بما يضمن وصول مياه الشرب إلى القرى والبلدات المستفيدة منها، وتخفيف معاناة الأهالي.
من جانبه، بيّن رئيس الضابطة المائية في الشركة المهندس مازن الفلاح في تصريح مماثل، أن الضابطة المائية نفذت بالتعاون مع الجهات المعنية جولة ميدانية شملت محطة ضخ الصافوقية والآبار غير المرخصة، حيث جرى توزيع إنذارات على أصحاب تلك الآبار لإزالة التجهيزات، وإيقاف الاستنزاف العشوائي لمياه الشرب، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وتعتمد العديد من قرى وبلدات منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي على الينابيع ومحطات الضخ لتأمين مياه الشرب، فيما تشكل الآبار غير المرخصة والاستجرار العشوائي للمياه أحد أبرز أسباب تراجع غزارة هذه الينابيع وانخفاض كميات المياه الواصلة إلى المواطنين، ما يدفع الجهات المعنية إلى تكثيف إجراءاتها لإزالة التعديات حفاظاً على الموارد المائية وضمان استدامتها.