مياه درعا توجه إنذارات لإزالة تجهيزات الآبار غير المرخصة في حوض اليرموك

درعا-سانا‏

باشرت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة درعا بالتعاون مع الجهات ‏المعنية، اليوم الثلاثاء، توجيه إنذارات لأصحاب الآبار غير المرخصة في منطقة حوض اليرموك ‏بريف المحافظة الغربي لإزالة التجهيزات المستخدمة فيها.‏

وأوضح رئيس وحدة المياه في بلدة الشجرة محمد الطعاني في تصريح لمراسل سانا، أن توجيه ‏الإنذارات يأتي في إطار الإجراءات الهادفة إلى منع التعديات والمخالفات، والحد من استنزاف الموارد المائية، ‏والحفاظ على ‏غزارة الينابيع التي تغذي محطات الضخ في المنطقة، بما يضمن وصول مياه ‏الشرب إلى القرى والبلدات المستفيدة منها، وتخفيف معاناة الأهالي.‏

من جانبه، بيّن رئيس الضابطة المائية في الشركة المهندس مازن الفلاح في تصريح مماثل، أن ‏الضابطة المائية نفذت بالتعاون مع الجهات المعنية جولة ميدانية شملت محطة ضخ الصافوقية ‏والآبار غير المرخصة، حيث جرى توزيع إنذارات على أصحاب تلك الآبار لإزالة التجهيزات، ‏وإيقاف الاستنزاف العشوائي لمياه الشرب، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.‏

وتعتمد العديد من قرى وبلدات منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي على الينابيع ‏ومحطات الضخ لتأمين مياه الشرب، فيما تشكل الآبار غير المرخصة والاستجرار العشوائي للمياه ‏أحد أبرز أسباب تراجع غزارة هذه الينابيع وانخفاض كميات المياه الواصلة إلى المواطنين، ما يدفع ‏الجهات المعنية إلى تكثيف إجراءاتها لإزالة التعديات حفاظاً على الموارد المائية وضمان ‏استدامتها.‏