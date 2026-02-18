خلال ورشة عمل حول معايير جودة الرصف الطرقي.. الوزير بدر يؤكد أهمية رفع كفاءة المهندسين

دمشق-سانا

أكد وزير النقل السوري يعرب بدر أن تحسين جودة الطرق يمثل خطوة أساسية لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الجدوى الاقتصادية في مشاريع الرصف، مشدداً على أهمية رفع كفاءة المهندسين العاملين، والاستفادة من تجارب الدول المجاورة، بما يضمن استدامة الشبكة الطرقية وتحقيق السلامة العامة.

وأوضح الوزير بدر خلال ورشة عمل حول معايير جودة الرصف الطرقي نظمتها المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية اليوم الأربعاء في دمشق، أن هذه الورشة تأتي ضمن الجهود المستمرة للوزارة لتطوير البنية التحتية للطرق، بما يضمن أداء الطرق على المدى الطويل وتحقيق الفائدة الاقتصادية المطلوبة.

معايير التصميم

وعن “مشاكل وعيوب الرصف الطرقي بالتصميم والتنفيذ”، تحدث الدكتور مهند ألفا، المختص في هندسة النقل والمواصلات بجامعة دمشق ضمن الورشة، حيث أكد ضرورة مواءمة تصميم الخلطات الإسفلتية مع الظروف البيئية والمناخية المختلفة، والدمج بين الطرق التقليدية مثل “طريقة مارشال” والأنظمة الحديثة مثل “سوبر بيف” لتحسين الطرق.

وسلط الدكتور ألفا الضوء على أهمية الاختبارات الفيزيائية والكيميائية للمادة الرابطة (الإسفلت) المنتجة في المصافي الوطنية (حمص وبانياس) وأثرها على الرصف، وكذلك الخواص الميكانيكية للخلطة الإسفلتية باستخدام اختبار مارشال، مشيراً إلى أن الخلطات الإسفلتية تتكون من جزأين رئيسيين، هما الحصويات بمختلف أنواعها، والمادة الرابطة.

التحديات الميدانية والحلول

في جانب آخر، استعرض الدكتور ألفا جملة من التحديات التي تواجه عملية تنفيذ مشاريع الرصف الطرقي، ومنها مشكلة تأخر وصول الخلطة الإسفلتية إلى الموقع، ما قد يؤدي إلى وصول المجبول الإسفلتي بدرجات حرارة غير ملائمة، سواء كانت أقل من درجة حرارة الفرش أو أعلى منها، مشدداً على ضرورة متابعة المهندسين لدرجة حرارة المجبول الإسفلتي عند وصول الشاحنات القادمة من المجبل، ورفض الخلطات المخالفة للمواصفات.

كما تناول الدكتور ألفا أسباب ظاهرة الهبوطات في طبقات الرصف، الناتجة عن ضعف طبقات التربة أو الأساس الإسفلتي، والتي قد تؤدي إلى ظواهر “التخدد والزحف” على الطرق، إضافة إلى مخاطر تسرب مياه الصرف الصحي إلى طبقات الأساس، وما تسببه من انهيارات (مثلما حدث في طريق خالد بن الوليد).

وفيما يتعلق بمشكلة فتحات الصرف الصحي (الريكارات) أكد الدكتور ألفا أهمية الرفع الفني بشكل صحيح لتجنب مشاكل الاختناقات المرورية والحوادث والأضرار التي تلحق بالمركبات.

في ختام الورشة، عرض الدكتور ألفا طرق تصميم الخلطات الإسفلتية ومعايرة المجبول، مؤكداً ضرورة مواصلة التدريب والتأهيل للمهندسين عبر دورات متخصصة لتعزيز مهاراتهم وتحقيق أفضل النتائج الإنشائية.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لتحسين تقنيات التنفيذ واختبارات المواد، بما يضمن استدامة شبكة الطرق وأدائها.