زراعة إدلب تبدأ إجراءات إعادة التعاقد مع الموظفين المفصولين لدعم كوادرها

إدلب-سانا



باشرت مديرية الزراعة في محافظة إدلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الموظفين المفصولين نتيجة مشاركتهم في الثورة السورية إلى أماكن عملهم، في خطوة تهدف إلى دعم كوادرها في الأقسام والدوائر والوحدات الإرشادية التابعة لها في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضح معاون مدير الزراعة عبد القادر حميدي لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أن المديرية بدأت أمس الإثنين استقبال طلبات الموظفين المفصولين من قبل النظام البائد، حيث بلغ عدد الموظفين المراجعين حتى الآن نحو 70 موظفاً، ويتم إجراء مقابلات للمراجعين بعد استكمال الأوراق المطلوبة للعودة الوظيفية.

وأشار حميدي إلى أن المديرية حددت نهاية شهر أيار الجاري آخر موعد لاستلام طلبات المفصولين وتقديم الأوراق المطلوبة، ليتم توقيع العقد مع بداية شهر حزيران القادم.



كما لفت معاون مدير الزراعة إلى أن الأوراق المطلوبة لعودة الموظفين تتضمن شهادة المؤهل العلمي وصورة عن الهوية الشخصية، والبيان العائلي والشهادة الصحية، ووثيقة غير محكوم، مضيفاً: إن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص المديرية على إعادة تنظيم كوادرها واستثمار الخبرات الموجودة لديها لضمان سير العمل دون انقطاع، على أن تتم العودة وفق آليات إدارية تضمن الانضباط وتلبية احتياجات الأقسام والدوائر المختلفة.



بدورهم أكد عدد من الموظفين العائدين، أن عودتهم للعمل تمثل خطوة إيجابية تعيد لهم الاستقرار الوظيفي وتخفف من الأعباء المعيشية، مؤكدين استعدادهم للالتزام بمهامهم والمساهمة في تحسين أداء المديرية وخدمة المزارعين في المنطقة.

وأعلنت وزارة الزراعة في الـ 13 من أيار الجاري أنها بدأت إجراءات إعادة التعاقد مع الموظفين المفصولين في إدلب.

وأكد وزير الزراعة باسل السويدان أن الوزارة بدأت إصدار أولى القوائم الخاصة بالموظفين والعاملين بمحافظة إدلب الذين جرى فصلهم نتيجة مشاركتهم في الثورة السورية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التعاقد معهم.