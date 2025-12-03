ضبط مستودع يحوي خمسة أطنان كاكاو منتهية الصلاحية في ريف أعزاز بحلب

حلب-سانا

ضبطت شعبة تموين أعزاز التابعة لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حلب اليوم مستودعاً يحتوي على كمية كبيرة من مادة الكاكاو منتهية الصلاحية.

وذكرت شعبة التموين عبر مكتبها الإعلامي أن دوريات الرقابة ضبطت خلال جولة تفتيشية على مستودعات مواد غذائية في المنطقة، مستودعاً يحتوي على كمية كبيرة من مادة الكاكاو منتهية الصلاحية تقدّر بنحو خمسة أطنان حيث جرى مصادرة كامل الكمية وتنظيم محضر ضبط عددي مفصل بحق المخالف تمهيداً لإحالته للقضاء إلى جانب إعداد محضر رسمي للجنة الإتلاف التي ستتولى الإشراف على عملية إتلاف هذه المواد لضمان عدم عودتها إلى الأسواق بأي شكل من الأشكال.

وأكدت شعبة التموين أن الحملات الرقابية على الأسواق والمستودعات ومحال بيع المواد الغذائية يومية ومستمرة، ولا يوجد أي تسامح أو تهاون في تطبيق القانون، مشددة على أن حماية المستهلك وضمان سلامة الغذاء المتداول يعدّ أولوية قصوى، وسيتم ملاحقة كل من يحاول التلاعب بصحة المواطنين أو طرح مواد منتهية الصلاحية أو مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، واتخاذ أقصى العقوبات بحقه.

ودعت شعبة التموين المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالة اشتباه بوجود مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية عبر القنوات الرسمية المعلنة للمساعدة في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في أسواق آمنة ونظيفة.

وتأتي هذه الجولات في إطار الحملات الرقابية المستمرة على الفعاليات التجارية والصناعية التي تنفذها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب في مختلف مناطق المحافظة.