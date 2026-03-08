السورية للتجارة توقع عقداً لاستثمار مول الزاهرة بدمشق بقيمة 6 ملايين دولار

دمشق-سانا

وقعت المؤسسة السورية للتجارة عقداً، مع شركة “سوليه غروب” السورية، لاستثمار مول الزاهرة في مدينة دمشق، بقيمة تصل إلى 6 ملايين دولار، لمدة خمس عشرة سنة، وذلك في إطار خطط المؤسسة لتطوير منشآتها، وتعزيز دورها في تنشيط الحركة التجارية والخدمية.

وأوضح المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة، عامر قسوم، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير مول الزاهرة، وتحسين الخدمات المقدمة فيه بما يلبي احتياجات المواطنين، ويسهم في تنشيط الأسواق المحلية.

وأشار قسوم إلى أن استثمار المول سيوفر فرص عمل جديدة، ويعزز النشاط الاقتصادي في المنطقة، مؤكداً أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير، واستثمار مواقعها، بما يحقق أفضل فائدة اقتصادية، وخدمية.

وتعمل المؤسسة السورية للتجارة على تطوير عدد من الصالات، والمجمعات التجارية التابعة لها في مختلف المحافظات، من خلال مشاريع استثمارية، وشراكات مع القطاع الخاص، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنشيط الحركة التجارية، ودعم الاقتصاد الوطني.