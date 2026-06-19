الطقس صحو وانخفاض جديد بدرجات الحرارة في أغلب المناطق السورية ‏

IMG 3016 Copy الطقس صحو وانخفاض جديد بدرجات الحرارة في أغلب المناطق السورية ‏

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها اليوم الجمعة، لتصبح حول معدلاتها السنوية أو أدنى ‏بقليل في أغلب المناطق السورية، باستثناء المنطقة الشرقية والجزيرة تكون أعلى من ‏المعدل بحوالي 1-3 درجات مئوية.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال نهار اليوم الجمعة يكون صحواً ‏في معظم المناطق إلى غائم جزئياً في المناطق الساحلية، وحاراً نسبياً إلى حار في ‏المناطق الشرقية والجزيرة، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.‏

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية، كما ‏يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية والوسطى والقلمون.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز ‏سرعتها 55 كم/سا وخاصة على المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية الغربية، ويكون ‏البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏

دمشق18/34‏

ريف دمشق-القلمون		  12/27‏

القنيطرة		  14/27‏

درعا		  17/31‏

السويداء		  15/28‏

حمص		  17/27‏

حماة		  19/31‏

اللاذقية		  23/28‏

طرطوس		  22/28‏

حلب		  20/32‏

إدلب		  18/29‏

دير الزور		  25/39‏

الرقة		  24/37‏

الحسكة		  27/40‏
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