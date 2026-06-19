الطقس صحو وانخفاض جديد بدرجات الحرارة في أغلب المناطق السورية ‏

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة انخفاضها اليوم الجمعة، لتصبح حول معدلاتها السنوية أو أدنى بقليل في أغلب المناطق السورية، باستثناء المنطقة الشرقية والجزيرة تكون أعلى من المعدل بحوالي 1-3 درجات مئوية.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال نهار اليوم الجمعة يكون صحواً في معظم المناطق إلى غائم جزئياً في المناطق الساحلية، وحاراً نسبياً إلى حار في المناطق الشرقية والجزيرة، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.
وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية والوسطى والقلمون.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا وخاصة على المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية الغربية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|18/34
ريف دمشق-القلمون
|12/27
القنيطرة
|14/27
درعا
|17/31
السويداء
|15/28
حمص
|17/27
حماة
|19/31
اللاذقية
|23/28
طرطوس
|22/28
حلب
|20/32
إدلب
|18/29
دير الزور
|25/39
الرقة
|24/37
الحسكة
|27/40