الطقس صحو وانخفاض جديد بدرجات الحرارة في أغلب المناطق السورية ‏

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها اليوم الجمعة، لتصبح حول معدلاتها السنوية أو أدنى ‏بقليل في أغلب المناطق السورية، باستثناء المنطقة الشرقية والجزيرة تكون أعلى من ‏المعدل بحوالي 1-3 درجات مئوية.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال نهار اليوم الجمعة يكون صحواً ‏في معظم المناطق إلى غائم جزئياً في المناطق الساحلية، وحاراً نسبياً إلى حار في ‏المناطق الشرقية والجزيرة، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.‏

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية، كما ‏يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية والوسطى والقلمون.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز ‏سرعتها 55 كم/سا وخاصة على المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية الغربية، ويكون ‏البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏