الأظافر مرآة للصحة.. علامات تستدعي الانتباه والمتابعة الطبية

واشنطن-سانا

حذر أطباء من أن التغيرات التي تطرأ على أظافر اليدين من حيث الشكل أو اللون أو البنية قد تكون مؤشرات على وجود مشكلات صحية كامنة، مؤكدين أن الأظافر لا تقتصر أهميتها على الجانب الجمالي، بل يمكن أن تعكس اضطرابات مرتبطة بأعضاء مختلفة في الجسم.

علامات الأظافر المرتبطة بأمراض كامنة

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير نقلته أمس الخميس، أن أطباء مختصين بالأمراض الجلدية حددوا عدداً من العلامات التي قد ترتبط بأمراض مزمنة أو نقص بعض العناصر الغذائية، مشيرين إلى أن بعض التغيرات في الأظافر قد تظهر لدى المصابين بأمراض القلب والرئتين أو اضطرابات أخرى.

وأوضح الأطباء أن من أبرز هذه العلامات تعجر الأظافر، وهي حالة يزداد فيها انحناء الظفر مع تضخم أطراف الأصابع، وقد ترتبط بأمراض الرئة المزمنة، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، أو بعض أمراض القلب، ومنها التهاب شغاف القلب.

وقالت أنيت تشيرنيك، مؤسسة مركز “ديرم ميديكال” في ولاية كونيتيكت الأمريكية والأستاذة المساعدة في مركز ييل نيو هيفن الطبي: إن تعجر الأظافر قد يرتبط أيضاً ببعض اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل أمراض الأمعاء الالتهابية، موضحة أن ظهوره غالباً ما يكون في مراحل متقدمة من المرض وليس علامة مبكرة.

وأشار الأطباء إلى أن انخفاض مستوى الأكسجين في الدم لفترات طويلة قد يكون أحد أسباب تغير شكل الأظافر، إذ يؤدي إلى تغيرات تدريجية في الأوعية الدموية والأنسجة المحيطة بها.

كما تناول التقرير حالة الأظافر الملعقية، التي يصبح فيها سطح الظفر مقعراً إلى الداخل، موضحاً أنها ترتبط غالباً بنقص الحديد، ولا سيما في الحالات المتقدمة، نتيجة تأثير نقص الأكسجين في الأنسجة الداعمة للظفر.

وبيّنت تشيرنيك أن النساء قد يكن أكثر عرضة لهذه التغيرات المرتبطة بنقص الحديد، وخاصة خلال سنوات الإنجاب بسبب فقدان الدم المتكرر.

أطباء: متابعة تغيرات الأظافر تساعد في الكشف المبكر

وأكد الأطباء أن ظهور تغيرات غير معتادة في الأظافر لا يعني بالضرورة الإصابة بمرض خطير، لكنه يستوجب الانتباه واستشارة الطبيب عند استمرارها أو ترافقها مع أعراض أخرى، لأن الكشف المبكر يساعد في تشخيص بعض الحالات الصحية وعلاجها في الوقت المناسب.

وبين الدكتور أنطوني فاوْتشي، المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، في تصريحات طبية سابقة، أن التغيرات غير المعتادة في الجسم، ومنها تغيرات الجلد والأظافر، قد تكون أحياناً إشارات تستدعي التقييم الطبي، مشيراً إلى أهمية الانتباه إلى العلامات التي تظهر بشكل مستمر وعدم إهمالها.

بدوره قال الدكتور آدم فريدريك، استشاري الأمراض الجلدية في مستشفى رويال فري التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS): إن الأظافر يمكن أن تقدم مؤشرات مهمة على صحة الجسم، موضحاً أن تغير لونها أو شكلها أو بنيتها قد يرتبط أحياناً بحالات صحية تحتاج إلى تقييم طبي.

وتبقى تغيرات الأظافر مؤشرات تحتاج إلى التقييم الطبي عند استمرارها، إذ قد يسهم الانتباه إليها في الكشف المبكر عن بعض الاضطرابات الصحية وتحسين فرص علاجها.