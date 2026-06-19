الداخلية تطلق تطبيق “الشؤون المدنية” ‏

دمشق-سانا‏



أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة إطلاق تطبيق “الشؤون المدنية” لتسهيل إنجاز ‏المعاملات والخدمات المدنية إلكترونياً ‏بكل سرعة، ودقة، وأمان.

وأوضحت أن انطلاق التطبيق يأتي للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بدقة وسرعة ‌‏وأمان، مؤكدة أنه يتميز بانسيابية الوصول وتأمين البيانات ويمنع انتحال الشخصية.

ولفتت إلى أن من الخدمات المدنية التي يقدمها التطبيق حجز المواعيد، والتحقق من ‏الوثائق ‏عبر قارئ باركود مدمج في التطبيق، واستعراض كل الواقعات المدنية، كما يوفر ‏خدمات ‏للدعم الفني، من بينها مساعد ذكي “قريباً” إلى جانب تقديم الشكاوى ومتابعة ‏حالتها إلكترونياً.

وأشارت إلى أن التطبيق يتيح كذلك تتبع حالات طلبات التجنيس وخدمات أخرى ستطلق ‌‏قريباً.

وبينت الوزارة أنه يمكن تحميل التطبيق عبر الرابط .

وكانت وزارة الداخلية أطلقت في شهر كانون الأول الماضي تطبيق “صوتك وصل” ‌‏لتسهيل وصول المواطنين إلى خدماتها الرسمية بسرعة، وسهولة، من أي مكان، حيث ‌‏يتيح الاستعلام عن منع السفر، ومعرفة وضعك القانوني قبل أي سفر، ومتابعة حالة ‌‏الموقوفين بشفافية، وسرعة وتقديم الشكاوى، ومتابعتها بشكل مباشر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية نحو التحول الرقمي الشامل بمعايير ‏أمان ‏متطورة وتطوير العمل، ‏وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسهيل الحصول على ‏الخدمات بدقة وسرعة.