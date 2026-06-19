الداخلية تطلق تطبيق “الشؤون المدنية” ‏

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة إطلاق تطبيق “الشؤون المدنية” لتسهيل إنجاز المعاملات والخدمات المدنية إلكترونياً بكل سرعة، ودقة، وأمان.
وأوضحت أن انطلاق التطبيق يأتي للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بدقة وسرعة وأمان، مؤكدة أنه يتميز بانسيابية الوصول وتأمين البيانات ويمنع انتحال الشخصية.
ولفتت إلى أن من الخدمات المدنية التي يقدمها التطبيق حجز المواعيد، والتحقق من الوثائق عبر قارئ باركود مدمج في التطبيق، واستعراض كل الواقعات المدنية، كما يوفر خدمات للدعم الفني، من بينها مساعد ذكي “قريباً” إلى جانب تقديم الشكاوى ومتابعة حالتها إلكترونياً.
وأشارت إلى أن التطبيق يتيح كذلك تتبع حالات طلبات التجنيس وخدمات أخرى ستطلق قريباً.
وبينت الوزارة أنه يمكن تحميل التطبيق عبر الرابط .
وكانت وزارة الداخلية أطلقت في شهر كانون الأول الماضي تطبيق “صوتك وصل” لتسهيل وصول المواطنين إلى خدماتها الرسمية بسرعة، وسهولة، من أي مكان، حيث يتيح الاستعلام عن منع السفر، ومعرفة وضعك القانوني قبل أي سفر، ومتابعة حالة الموقوفين بشفافية، وسرعة وتقديم الشكاوى، ومتابعتها بشكل مباشر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية نحو التحول الرقمي الشامل بمعايير أمان متطورة وتطوير العمل، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمات بدقة وسرعة.