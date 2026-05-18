وزير الطاقة السوري: جهود كوادر الموارد المائية أسهمت ‏بالاستفادة المثلى من مياه الأمطار ‏

دمشق-سانا
أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن الجهود التي بذلتها كوادر الموارد المائية خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من الفيضانات، وحماية الأراضي الزراعية والاستفادة المثلى من مياه الأمطار في سوريا.
وقال الوزير البشير في منشور عبر منصة (X) اليوم الإثنين: ”مع انتهاء الموسم المطري، كل الشكر لكوادر الموارد المائية الذين أنجزوا تعزيل 691,200 متر طولي من الأقنية والمجاري المائية خلال موسم 2025–2026 بينها مجارٍ لم تُعزل منذ أكثر من 15عاماً”.
وتأتي أعمال تعزيل الأقنية والمجاري المائية ضمن الخطط السنوية التي تنفذها وزارة الطاقة بهدف تعزيز الجاهزية المائية والحد من مخاطر الفيضانات خلال الموسم المطري، إضافة إلى تحسين كفاءة تصريف مياه الأمطار وحماية الأراضي الزراعية والبنى التحتية، من خلال تكثيف جهودها بشكل مستمر على تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل والتعزيل في مختلف المحافظات، بما يسهم في ضمان الاستفادة المثلى من الموارد المائية ودعم الاستقرار الزراعي والبيئي في سوريا.