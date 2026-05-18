وزير الطاقة السوري: جهود كوادر الموارد المائية أسهمت ‏بالاستفادة المثلى من مياه الأمطار ‏

دمشق-سانا‏

أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن الجهود التي بذلتها ‏كوادر الموارد المائية خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من ‌‏الفيضانات، وحماية الأراضي الزراعية والاستفادة المثلى من ‏مياه الأمطار في سوريا‎.‎

وقال الوزير البشير في منشور عبر منصة‎ (‌‏X) ‎اليوم الإثنين: ‌‏”مع انتهاء الموسم المطري، كل الشكر لكوادر الموارد المائية ‌‏الذين أنجزوا تعزيل 691,200 متر طولي من الأقنية ‏والمجاري المائية خلال موسم 2025–2026 بينها مجارٍ لم ‏تُعزل ‏منذ أكثر من 15عاماً‎”.‎

وتأتي أعمال تعزيل الأقنية والمجاري المائية ضمن الخطط ‏السنوية التي تنفذها وزارة الطاقة بهدف تعزيز الجاهزية المائية ‌‏والحد من مخاطر الفيضانات خلال الموسم المطري، إضافة إلى ‏تحسين كفاءة تصريف مياه الأمطار وحماية الأراضي ‏الزراعية ‏والبنى التحتية، من خلال تكثيف جهودها بشكل مستمر على تنفيذ ‏أعمال الصيانة والتأهيل والتعزيل في مختلف ‏المحافظات، بما ‏يسهم في ضمان الاستفادة المثلى من الموارد المائية ودعم ‏الاستقرار الزراعي والبيئي في سوريا‎.‎