السورية للبريد تعلن استئناف تقديم خدمة “وثيقة غير محكوم”

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد استئناف تقديم خدمة خلاصة السجل العدلي “وثيقة غير محكوم” بدءاً من يوم غد الإثنين في الصالة المركزية في ساحة الحجاز بدمشق، ومن يوم الثلاثاء في محافظة حلب مديرية بريد الجميلية، ومحافظة إدلب مكاتب بريد هنانو والثورة والجامعة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان تلقت نسخة منه، أن الاستئناف يأتي انطلاقاً من التزامها بتعزيز دورها الخدمي وتوفير بيئة متكاملة تُقدَّم فيها الخدمات الحكومية في مكان واحد، وبما يسهّل على المواطنين إنجاز معاملاتهم بسرعة وموثوقية.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تواصل استكمال التجهيزات الفنية واللوجستية في باقي المحافظات، وسيتم الإعلان تباعاً عن جاهزية الخدمة فور توفرها، بما يضمن وصولها إلى جميع المواطنين بكل سهولة ويسر.

وأكدت المؤسسة السورية للبريد، في 7 الشهر الجاري، حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات، ومواصلة تطوير منظومة عملها البريدية والمالية بما يضمن السرعة والدقة، وسهولة الوصول إلى الخدمة.