وزير الطاقة يتفقد الامتحانات في المعهد التقاني والثانوية النفطية بحمص

حمص-سانا

تفقد وزير الطاقة محمد البشير اليوم الخميس، سير العملية الامتحانية في المعهد التقاني للنفط والغاز والثانوية النفطية في حمص، واطلع على الواقع التعليمي فيهما، وذلك خلال جولة شارك بها معاون الوزير المهندس غياث دياب، وعدد من كوادر مديرية التعليم في الوزارة.

واطلع الوزير البشير خلال الجولة، على أجواء الامتحانات في مركز حمص، واستمع إلى ملاحظات الطلاب حول مستوى الأسئلة وسير العملية الامتحانية، مؤكداً أهمية توفير البيئة المناسبة التي تسهم في تحقيق أفضل النتائج العلمية.

وأوضح رئيس دائرة الامتحانات في وزارة الطاقة نصر الحمدو في تصريح لمراسل سانا، أنه جرى خلال جولة الوزير مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بقبول خريجي الثانويات النفطية في المعاهد، إضافة إلى بحث إمكانية إحداث بعض الاختصاصات الجديدة التي تتيح للطلاب متابعة تحصيلهم العلمي في المعاهد المتخصصة.

وأشار الحمدو إلى أن العملية الامتحانية شهدت أجواء من الراحة والهدوء، الأمر الذي انعكس إيجاباً على توفير المناخ الملائم للطلاب، بما يسهم في تحسين أدائهم العلمي والوصول إلى المستوى العلمي المطلوب.

بدوره بين مدير المعهد التقاني للنفط والغاز في حمص والمشرف على الثانوية النفطية المهندس رازي صليبي في تصريح مماثل، أن جولة وزير الطاقة شكلت فرصة للاطلاع على سير العملية التعليمية والامتحانية في المعهد والثانوية، لافتاً إلى أن الوزير أكد دعمه الكامل لتطوير الجانب العملي والتطبيقي في المعهد لتعزيز سوق العمل بخريجي التعليم المهني.

وأوضح صليبي أن تطوير العملية التعليمية يهدف إلى تخريج كوادر فنية مؤهلة بمستوى عالٍ وقادرة على الانخراط مباشرة في سوق العمل، ولاسيما في ظل الخطط المستقبلية لإعادة التأهيل والعمل في القطاع النفطي، الأمر الذي يتطلب توفير فنيين وعمالٍ مهنيين يمتلكون الخبرة والكفاءة اللازمة.