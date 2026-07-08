حملات رقابية تضبط مخالفات لاستجرار مياه الشرب وبيعها بصورة غير نظامية في حماة

حماة-سانا

نفّذت الضابطة المائية في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة حماة سلسلة حملات رقابية لحماية مصادر مياه الشرب وصون الشبكة العامة، إذ أسفرت الجولات الميدانية عن ضبط مخالفات تتعلق بالاستخدام الجائر وغير المشروع لمياه الشرب.

وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الضبوط شملت استخدام مياه الشرب في أعمال البناء، وتعبئة المياه من الشبكة وبيعها بصورة غير نظامية، إضافة إلى استجرار المياه بطرق غير شرعية، ما يشكل تعدياً على الشبكة العامة ويؤثر على وصول المياه إلى المواطنين.

وجرى تنظيم الضبوط القانونية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات المعتمدة وفق الأنظمة النافذة؛ بما يضمن حماية الموارد المائية، وصون حقوق المشتركين وعدالة توزيع المياه.

وتندرج هذه الحملات ضمن خطة وزارة الطاقة الرامية إلى صون مصادر المياه، ومنع الاستجرار غير القانوني، وتعزيز الرقابة على شبكات التوزيع، بما يضمن استدامة الخدمة وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.