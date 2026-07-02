الفائزة بعضوية مجلس الشعب حنان البلخي: المرأة شريك أساسي في بناء ‏سوريا الجديدة وصنع القرار

دمشق-سانا‏

أكدت الفائزة في عضوية مجلس الشعب الدكتورة حنان البلخي أن تمكين ‏المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية وصنع القرار يشكلان ركيزة ‏أساسية في العمل البرلماني، بما يسهم في توسيع حضورها في مختلف مواقع ‏المسؤولية وترسيخ دورها كشريك فاعل في بناء سوريا الجديدة وصياغة ‏السياسات العامة، مشيرةً إلى أن طبيعة المرحلة تتطلب تكاتف جميع ‏السوريين للنهوض بالبلاد وإيصالها إلى المكان الذي يحلم به كل سوري ‏وطني حر.‏

وأوضحت البلخي، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن انتقالها من عضوية ‏اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب إلى عضوية مجلس الشعب، يمثل ‏مرحلة غنية تكتسب أهميتها من العمل التراكمي الذي اكتسبته في العمل ‏باللجنة، مبينة أن ارتفاع عدد السيدات في المجلس إلى 22 سيدة، يعكس ‏التنوع المجتمعي السوري ويؤكد تنامي حضور المرأة في المؤسسة التشريعية ‏وإسهامها في مناقشة التشريعات والقضايا الوطنية.‏

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انخراط بالمرأة في العمل السياسي

ودعت البلخي النساء إلى عدم الاكتفاء بالتركيز على قضايا المرأة فحسب، ‏بل إلى الانخراط الفاعل في العمل السياسي العام وخوض تجربة الحياة ‏السياسية والمشاركة في صنع القرار والإسهام في أعمال مجلس الشعب ‏ولجانه، مؤكدة أن المرأة شريك أساسي في تحمل المسؤولية الوطنية وأن ‏دورها يمتد إلى مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية.‏

وأشارت إلى أن اللجنة العليا للانتخابات كانت حريصة على تعزيز مشاركة ‏النساء، حيث وضعت “كوتا” بنسبة 20 بالمئة في الهيئات الناخبة، معتبرة أن ‏طبيعة المجتمع والتوجهات السياسية ساهمت في تعديلات طفيفة على ذلك، ‏ومؤكدة أهمية توسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة وترسيخ حضورها في ‏مواقع صنع القرار.‏

ملف اللاجئين قضية مجتمعية

وفيما يخص ملف اللاجئين السوريين، أوضحت البلخي أن هذا الملف شائك ‏ومعقد ويخص أكثر من 4 إلى 5 ملايين مهجر، ويستدعي دوراً فاعلاً للمرأة ‏إلى جانب الرجل في مقاربة هذا الملف باعتباره قضية مجتمعية شاملة، ‏مشيرة إلى أن معالجة هذا الملف تتطلب لجاناً خاصة في مجلس الشعب تعمل ‏بالتوازي مع خطط إعادة الإعمار وتهيئة الظروف المادية والاجتماعية لعودة ‏اللاجئين.‏

وأكدت أن من أبرز التحديات ما يتعلق بأطفال اللاجئين الذين نشؤوا في ‏بلدان المهجر وأصبحوا يتحدثون لغات أجنبية كلغة أم، ما يضعف اللغة ‏العربية لديهم ويشكل عقبة أمام عودتهم، الأمر الذي يستدعي حلولاً عبر ‏المناهج المدرسية والبيئة المجتمعية في سوريا، معتبرة أن هذا الملف من ‏الأولويات التي يجب أن يضعها مجلس الشعب على جدول أعماله.‏

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حضور المرأة السورية بالحياة السياسية

وبالعودة الى أهمية حضور المرأة السورية في الحياة السياسية رأت البلخي ‏أن ذلك يمثل أحد التحولات المهمة في العمل البرلماني، حيث بات لا يقتصر ‏على التمثيل العددي، بل يمتد إلى المشاركة الفاعلة في النقاشات التشريعية ‏وصياغة القرارات، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويكرّس مبدأ الشراكة ‏في إدارة الشأن العام.‏

ولفتت إلى أن دور المرأة في العمل التشريعي والرقابي داخل مجلس الشعب ‏هام، إذ يسهم في مناقشة مشاريع القوانين وطرح رؤى تعكس احتياجات ‏مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب ممارسة الرقابة البرلمانية ومتابعة أداء ‏المؤسسات العامة، بما يعزز الشفافية ويرسخ مبادئ المساءلة.‏

وأعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، أمس ‌‏‌‏الأربعاء، أسماء أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم الثلث المكمل، خلال مؤتمر ‏صحفي في ‌‏مقر المجلس بدمشق.‏

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